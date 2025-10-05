Alles zu oe24VIP
Heidi Klum und Andreas Kronthaler
© Victor LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images

Aufreger

Heidi Klum: Kuss-Show mit Österreicher bei Paris Fashion Week

05.10.25, 12:39
Heidi Klum feiert ihr spektakuläres Comeback auf der Paris Fashion Week: Mit 52 Jahren läuft die Model-Ikone als Braut über den Catwalk und präsentiert das Highlight der Vivienne Westwood-Kollektion. 

Heidi Klum feiert auf der Paris Fashion Week ein fulminantes Laufsteg-Comeback, das man so schnell nicht vergisst. Die „Germany’s Next Topmodel“-Macherin zeigte einmal mehr, dass Alter im Modebusiness keine Rolle spielt: Mit 52 Jahren lief sie am Samstag als letztes Model über den Catwalk – und zwar im Hochzeitskleid für die Luxusmarke Vivienne Westwood.

Ein Wochenende voller Fashion-Action für Klum: Bevor sie für Vivienne Westwood über den Laufsteg schritt, war sie bereits bei den Schauen von L’Oréal Paris und Vetements zu sehen. Dort sorgte sie ebenfalls für stylishe Hingucker und Aufreger.

 


 

Heidi als Braut auf dem Laufsteg

Ein besonderer Moment, der jedoch von einem traurigen Gedanken begleitet wurde: Vivienne Westwood, die legendäre Designerin, starb 2022 im Alter von 81 Jahren. Ihre Marke wird seither hauptsächlich von ihrem Witwer, dem Österreicher Andreas Kronthaler geführt – und der holte nun Heidi Klum auf den Catwalk, um das Highlight der Kollektion zu präsentieren - inklusive Kuss-Show!

 


 

Am Nachmittag folgte dann der große Moment: Heidi Klum lief als Braut über den Catwalk – das Highlight der Show, das traditionell als letzter Auftritt gilt. Für das Model war das ein wahr gewordener Traum. Ihr Kleid glich eher einem Wäsche-Ensemble – untenrum trug Heidi nicht viel Stoff. 

Lagerfeld belächelte Heidi noch

Und ein kleiner Blick zurück: Was hätte wohl Karl Lagerfeld zu diesem Prestige-Comeback gesagt? Der 2019 verstorbene Modepapst hatte 2009 in der ZDF-Talkshow von Johannes B. Kerner noch spitzzüngig über Klum gemeint: „Claudia (Schiffer) kennt die auch nicht. Die war nie in Paris. Die kennen wir nicht.“ Heute aber zeigt Klum eindrucksvoll, dass sie längst zu den internationalen Laufsteg-Größen gehört – und Paris zu ihren Bühnen zählt.

