heidi
© Instagram: @heidiklum

Nur ein Höschen

Alles durchsichtig! Heidi Klum zeigt sich so nackt wie noch nie

03.10.25, 20:23
Teilen

Bei der Fashion Week zeigte sich Heidi im wahrsten Sinne des Wortes fast gänzlich nackt. Nur ein Höschen und ein komplett durchsichtiger Stofffetzen "bedeckten" die Model-Mama. 

Man kennt sie freizügig, aber diesmal scheint ein neuer Rekord bei Heidi gebrochen zu sein - denn auf der Paris Fashion Week zeigte sich das weltbekannte deutsche Model jetzt besonders transparent.

Bis auf ein helles, knappes Höschen und einen komplett durchsichtigen Stofffetzen erkannte man wirklich alles an Klum. Langweilig wird es bei der GNTM-Macherin jedenfalls nie, das Megamodel weiß auch dieses Jahr, wie man bei der Paris Fashion Week im Mittelpunkt steht.

Seit Montag läuft in der französischen Metropole das wichtigste Mode-Event des Jahres. Die Model-Mama wird von ihrer Tochter Leni begleitet, sie selbst geht denselben beruflichen Weg wie ihre Mutter und zeigte sich in den vergangenen Monaten immer öfter mit ihr zusammen in der Öffentlichkeit, shootet mit ihr und zieht Blicke auf sich.

Fest steht jedenfalls: Am Freitag wählte Klum wohl wieder den auffälligsten Look des Abends (beim Besuch der Vetements-Womenswear-Gala).

Alles durchsichtig! Heidi Klum zeigt sich so nackt wie noch nie
© Instagram: @heidiklum

Zuvor machte sie ein Selfie-Video mit einem silbernen Gebiss - wohl ein Vorgeschmack auf Halloween?

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

