Liebes-Comeback: Kiss-Cam-Betrüger innig mit neuer Frau gesichtet

Der Ex-CEO Any Byron, der nach einem Coldplay-Konzert weltweit für Schlagzeilen sorgte und tagelang ganz Social Media erobert hatte, ist zurück - und wurde innig mit einer Frau gesichtet.

Hand in Hand bei einem Spaziergang - und dabei handelt es sich nicht um seine damalige Affäre, mit der er bei einem Coldplay-Konzert erwischt wurde und mit der Kiss-Cam eingefangen wurde.

Medienskandal brachte ihn um Karriere

Und das nicht mit seiner Ehefrau, sondern mit seiner Astronomer-HR-Chefin Kristin Cabot. Ein Medienskandal war ausgebrochen. Daraufhin ging es Schlag auf Schlag - er trat zurück, seine Personal-Chefin trat zurück.

Byrons Ehefrau Megan (50) zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Es wurde berichtet, dass sie aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sei und ihren Ehering nicht mehr tragen würden. Auch eine Scheidung war Gegenstand der Medienberichte. Es schien aus zwischen den beiden zu sein!

Romantisches Liebes-Comeback

Wie die "Daily Mail" berichtet, liegen exklusive Bilder vor, die Byron gemeinsam mit seiner Frau Megan bei einem romantischen Picknick zeigen. Am Tag darauf sollen sie Hand in Hand am Strand spazieren gewesen sein. Beide hätten ihre Eheringe angehabt.

Offenbar sollen die zwei doch wieder zueinandergefunden haben, nachdem eigentlich direkt nach Auffliegen der Affäre, Statements seitens der Ehefrau gesetzt wurden. (Namensänderung auf Instagram, Scheidungs-Berichte und Co.) Dem ist scheinbar nicht mehr so.