Insider enthüllt: Wende bei Kiss-Cam Affäre

Der Clip eines peinlichen Moments zwischen dem Astronomer-CEO Andy Byron (51) und seiner Personalchefin Kristin Cabot (52) ging viral und kostete beide den Job. Ein Insider packt jetzt aus – und stellt die Geschichte auf den Kopf.

Im Juli 2025 filmte die Kiss-Cam beim Coldplay-Konzert Byron und Cabot in inniger Umarmung. Als sie merkten, dass sie auf dem Bildschirm waren, hielt Cabot die Hände ihr Gesicht, während Byron versuchte, sich zu verstecken. Die seltsame Reaktion veranlasste Coldplay-Sänger Chris Martin, von der Bühne aus zu sagen: "Oh, seht euch die beiden an. Na gut, kommt schon, ihr seid okay." Dann fügte er scherzhaft hinzu: "Ach, was? Entweder haben sie eine Affäre oder sie sind einfach nur sehr schüchtern." Der Clip ging viral und die User auf Social Media waren sich schnell sicher, dass die beiden eine Affäre haben. Doch deckte das Video tatsächlich eine Affäre auf? Ein Insider widerspricht jetzt vehement: "Kristin und Andy hatten eine ausgezeichnete Arbeitsbeziehung und eine großartige Freundschaft. Es gab keine Affäre", verrät die Quelle aus dem Umfeld von Cabot gegenüber dem Magazin "People".

Die Folgen des Skandals waren verheerend. Die anonyme Quelle sagt gegenüber "People": "Aber der Skandal, der Niedergang, der Verlust des Arbeitsplatzes – all das ist ungerecht." Der Insider berichtet weiter: "Es fällt ihr schwer, das Haus zu verlassen" und fügt hinzu: Cabot sei zum Zeitpunkt des Konzerts bereits von ihrem Mann getrennt gewesen. Die öffentliche Verurteilung als "Ehebrecherin" sei daher besonders unfair gewesen.

Aktuell wolle Cabot nur dafür sorgen, "dass es ihren Kindern gut geht, und das wird Zeit brauchen", so der Insider.