Tokio Hotel "TikTok-Ranking" sorgt für Aufregung: Nina Chuba auf Platz eins, Nico Santos unbliebt

Tokio Hotel löst mit einem TikTok-Video hitzige Diskussionen aus, als die Band bekannte Musikerinnen und Musiker bewertet und gegen einen ganz besonders ätzt.

Tokio Hotel war beim deutschen Sender Bayern 3 zu Gast und nutzte die Gelegenheit, um ein spielerisches Ranking deutscher Künstler aufzustellen. Bill Kaulitz filmte sich und seine Bandkollegen, während sie Musikerinnen und Musiker von Platz eins bis zehn einordneten. Der Clip verbreitet sich schnell und sorgt für Gesprächsstoff.

Tokio Hotel im Wiener Gasometer © Zeidler

Begeisterung und Spitzenplätze

Apache und Sido schaffen es in die obersten Ränge. Michael Schulte landet hingegen auf dem letzten Platz, weil die Band nach eigener Aussage keinen Bezug zu ihm hat. Große Begeisterung bricht aus, als Nina Chuba erscheint. Sie wird auf Platz eins gesetzt, passend zur kürzlich veröffentlichten gemeinsamen Single „Fata Morgana“ von Bill Kaulitz und Nina Chuba.

Kontroverse um Nico Santos

Als Nico Santos auf der Liste auftaucht, ändert sich die Stimmung. Bill Kaulitz sagt trocken: „Oh, Nico Santos. Da war die 10 leider schon vergeben.“ Santos landet schließlich auf Platz sechs. Unter dem Video äußern Nutzerinnen und Nutzer Verwunderung: „Wie kann man Nico Santos nicht mögen?“ und „Was haben sie gegen Nico Santos?“

© getty

Der Künstler selbst kommentiert unter dem Clip: „Ne ist kein Spaß, die mögen mich nicht. Aber haben nicht den Mut zu sagen, warum.“