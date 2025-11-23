TV-Knaller: Schlagerstar Andy Borg bald im Dschungelcamp?

Der Sänger sorgt für wilde Spekulationen. In einem Interview verrät er, welche Shows ihn angefragt haben und ob er ein Angebot annimmt.

Normalerweise steht Andy Borg für gemütliche Samstagabendunterhaltung, warme Pointen und heile Schlagerwelt. Doch hinter den Kulissen scheint der Kult-Entertainer längst begehrter zu sein, als viele ahnen: Gleich zwei der wohl härtesten TV-Formate Deutschlands haben beim 65-Jährigen angeklopft.

Und plötzlich steht eine Frage im Raum, die man so wohl nie erwartet hätte: Wird Andy Borg bald zum Reality-Abenteurer – oder sogar zum Dschungelcamp-König?

RTL lockt – mit Formaten

Der Schlagerstar verrät offen, dass sowohl „Let’s Dance“ als auch das Dschungelcamp bereits bei ihm vorgefühlt haben. Zwei Shows, die kaum unterschiedlicher sein könnten – und beide berüchtigt dafür, selbst hartgesottene Promis an ihre Grenzen zu bringen.





Ob Kakerlaken-Menü im Outback oder Tango unter den strengen Blicken einer Jury: Die RTL-Formate sind bekannt dafür, ihre Teilnehmer auf die Probe zu stellen. Und bei den Gagen, die dort fließen, ist schon mancher prominente Zweifler schwach geworden.

Quoten-Garant Borg

Dass die Showmacher hinter ihm her sind, überrascht in der Branche niemanden. Borg gilt als Publikumsmagnet – charmant, spontan, immer für einen Lacher gut. Ob bei Florian Silbereisen oder Stefan Mross: Wo Borg auftaucht, steigen die Quoten spürbar.

Genau dieser Mix macht ihn für Reality-Formate so attraktiv. Er ist sympathisch, glaubwürdig, selbstironisch – eine Kombination, die selten geworden ist.

Das sagt Borg dazu

Von Schock oder Überforderung keine Spur. Borg nimmt die Anfragen mit Humor – und sogar ein bisschen Stolz: „Ich freue mich, dass man den Andy Borg gern dabeihaben würde“, sagt er.

Doch dann folgt die charmante Abfuhr: „Let’s Dance“? Ein Nein – mit Augenzwinkern. „Ich möchte nicht als dicke Kugel, die nicht tanzen kann, vor Motsi und Llambi herumstolpern.“ Dschungelcamp? Ebenfalls ein Nein.