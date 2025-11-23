SOKO Punsch jagt jetzt Alko-Sünder

Durch die Süße von Punsch wird die Wirkung oft fatal unterschätzt.

OÖ. In OÖ war am Wochenende schon erstmals die SOKO Punsch im Einsatz. Zwei Polizeistreifen führten in der Nacht vom 21. November auf den 22. November verstärkt Verkehrskontrollen mit besonderem Augenmerk auf beeinträchtigte Fahrzeuglenker im Bezirk Wels-Land durch - der Welser Weihnachtsmarkt hatte bereits am Freitag geöffnet, die Märkte in Linz haben erst am Samstag geöffnet.

Dabei wurden unter anderem fünf alkoholisierte PKW-Lenker angehalten, wobei zwei davon laut Polizei-Pressestelle mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut hatten und somit ihre Führerscheine vorläufig abgeben mussten. Es wurde auch ein Autolenker ohne gültigen Führerschein angehalten.

Schon bei 0,5 Promille steigt das tödliche Unfallrisiko auf das Doppelte. Die Crux: Tee mit Rum, Punsch und Glühwein sind schlecht einzuschätzen, weil der Alkoholgehalt stark variiert und Zucker die Aufnahme des Alkohols ins Blut beschleunigt.

Man kann von den Vorjahren auf die Kontrollintensität schließen: Im Dezember 2023 gab es sechs Großaktionen im Raum Wels - und es wurde auch vormittags kontrolliert.