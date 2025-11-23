Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • SOKO Punsch jagt jetzt Alko-Sünder
    © Welser Weihnachtswelt
  • SOKO Punsch jagt jetzt Alko-Sünder
    © APA

Verstärkte Kontrolle

SOKO Punsch jagt jetzt Alko-Sünder

23.11.25, 13:06
Teilen

Durch die Süße von Punsch wird die Wirkung oft fatal unterschätzt. 

OÖ. In OÖ war am Wochenende schon erstmals die SOKO Punsch im Einsatz. Zwei Polizeistreifen führten in der Nacht vom 21. November auf den 22. November verstärkt Verkehrskontrollen mit besonderem Augenmerk auf beeinträchtigte Fahrzeuglenker im Bezirk Wels-Land durch - der Welser Weihnachtsmarkt hatte bereits am Freitag geöffnet, die Märkte in Linz haben erst am Samstag geöffnet. 

Dabei wurden unter anderem fünf alkoholisierte PKW-Lenker angehalten, wobei zwei davon laut Polizei-Pressestelle mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut hatten und somit ihre Führerscheine vorläufig abgeben mussten. Es wurde auch ein Autolenker ohne gültigen Führerschein angehalten. 

Schon bei 0,5 Promille steigt das tödliche Unfallrisiko auf das Doppelte. Die Crux: Tee mit Rum, Punsch und Glühwein sind schlecht einzuschätzen, weil der Alkoholgehalt stark variiert und Zucker die Aufnahme des Alkohols ins Blut beschleunigt. 

Man kann von den Vorjahren auf die Kontrollintensität schließen: Im Dezember 2023 gab es sechs Großaktionen im Raum Wels - und es wurde auch vormittags kontrolliert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden