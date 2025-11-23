Alles zu oe24VIP
Ariana Grande
© Getty Images

Land reagiert

Ariana Grande vor laufender Kamera bedrängt - Fan abgeschoben

23.11.25, 13:01
Teilen

Singapur hat einen Australier abgeschoben, der die US-Schauspielerin Ariana Grande bei einer Filmpremiere bedrängt hatte.  

Der Mann dürfe zudem nicht wieder nach Singapur einreisen, berichtete der Sender CNA am Sonntag unter Berufung auf die Einwanderungsbehörde des Stadtstaates in Südostasien.

Der Mann war Mitte des Monats bei der Asien-Premiere von "Wicked: Teil 2" über eine Absperrung gesprungen und auf die auch als Sängerin weltweit bekannte Grande zugelaufen. Der 26-Jährige legte seinen Arm um die sichtlich schockierte Schauspielerin, sprang auf und ab und winkte der Menge zu. Grandes britische Schauspielkollegin Cynthia Erivo eilte ihr schnell zu Hilfe, der Mann wurde schließlich von Sicherheitsleuten gepackt und über die Absperrung zurückbefördert.

Der Australier wurde festgenommen und wegen "Störung der öffentlichen Ordnung" zu neun Tagen Haft verurteilt. Berichten zufolge hatte der Mann schon öfter Sportveranstaltungen und Konzerte gestört.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

