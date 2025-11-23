Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Postamt Christkindl ab 28. November geöffnet
© Post AG

Nur bis 31. Dezember

Christkindl Postamt öffnet heuer kürzer

23.11.25, 12:56
Teilen

Weihnachtsgrüße mit dem Sonderstempel „Über Postamt Christkindl“ sind in aller Welt beliebt. 

Steyr. Das Weihnachtspostamt Christkindl auf der Terrasse des Hotel-Restaurants Christkindl in Steyr verkürzt heuer die Öffnungszeiten: Ab Freitag, 28. November, wird wieder gestempelt, doch heuer nicht bis 6. Jänner sondern nur bis zum 31. Dezember.

Rund 1,5 Millionen Briefsendungen werden jedes Jahr bearbeitet und tausende direkt an das „Christkindl“ adressierte Kinderbriefe und -wünsche aus aller Welt werden im Sonderpostamt beantwortet. Dass jeder Wunsch in Erfüllung geht, das kann nicht garantiert werden, aber es ist garantiert, dass jedes einzelne Kind eine Antwort auf den Brief ans Christkindl erhält. 

Für den begehrten Christkindl-Stempel ist nicht zwingend eine Anreise zum Sonderpostamt notwendig: Mit der Zusatzmarke „Über Postamt Christkindl“ werden Briefe direkt an das Postamt Christkindl geleitet, mit dem entsprechenden Sonderstempel versehen und den Empfänger*innen zugestellt. Dazu muss man lediglich die Zusatzmarke auf die bereits frankierte Weihnachtspost aufkleben und an einem beliebigen Postschalter aufgeben (Wichtig: nicht in den Briefkasten werfen!).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden