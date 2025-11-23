Christkindl Postamt öffnet heuer kürzer

Weihnachtsgrüße mit dem Sonderstempel „Über Postamt Christkindl“ sind in aller Welt beliebt.

Steyr. Das Weihnachtspostamt Christkindl auf der Terrasse des Hotel-Restaurants Christkindl in Steyr verkürzt heuer die Öffnungszeiten: Ab Freitag, 28. November, wird wieder gestempelt, doch heuer nicht bis 6. Jänner sondern nur bis zum 31. Dezember.

Rund 1,5 Millionen Briefsendungen werden jedes Jahr bearbeitet und tausende direkt an das „Christkindl“ adressierte Kinderbriefe und -wünsche aus aller Welt werden im Sonderpostamt beantwortet. Dass jeder Wunsch in Erfüllung geht, das kann nicht garantiert werden, aber es ist garantiert, dass jedes einzelne Kind eine Antwort auf den Brief ans Christkindl erhält.

Für den begehrten Christkindl-Stempel ist nicht zwingend eine Anreise zum Sonderpostamt notwendig: Mit der Zusatzmarke „Über Postamt Christkindl“ werden Briefe direkt an das Postamt Christkindl geleitet, mit dem entsprechenden Sonderstempel versehen und den Empfänger*innen zugestellt. Dazu muss man lediglich die Zusatzmarke auf die bereits frankierte Weihnachtspost aufkleben und an einem beliebigen Postschalter aufgeben (Wichtig: nicht in den Briefkasten werfen!).