„Ältester Millennial“ Philipp Amthor auf OÖ-Besuch

Bad Schallerbach. Beim 15. Kommunalpolitischen Forum der OÖVP in Bad Schallerbach begeisterte Philipp Amthor, Mitglied des Deutschen Bundestags, Staatssekretär für Digitalisierung und CDU-Mitgliederbeauftragter rund 1.000 Funktionäre aus ganz Oberösterreich. Der CDU-Shootingstar - der scherzhaft als „ältester Millennial“ begrüßt wurde - betonte, dass er sogar stolz darauf wäre, als „konservativster Millennial“ zu gelten und punktete mit pointierten Aussagen und seinem Gespür für politische Kommunikation.

Als besondere Überraschung überreichte LH Thomas Stelzer (ÖVP) Amthor ein Geschenk der herzhaften Art: regionale oberösterreichische Zutaten für eines seiner Lieblingsgerichte – Würstelgulasch. Passender könnte es kaum sein, denn sogar die WhatsApp-Gruppe, die Amthor mit ostdeutschen Abgeordneten teilt, trägt den Titel „Würstchengulasch“. Dort wird sofort Alarm geschlagen, sobald das Kultgericht in der Kantine auf dem Speiseplan steht.

Am Programm standen auch Impulsvorträge u.a. am Sonntag mit Franz Viehböck, dem ersten Österreicher im All, Diskussionen und Workshops.