Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Stelzer, Amthor, Hiegelsberger bei der Würstlgulasch-Box-Übergabe
© OÖVP

Auf Würstlgulasch

„Ältester Millennial“ Philipp Amthor auf OÖ-Besuch

23.11.25, 12:34
Teilen

Philipp Amthor ist Alterswitze über ihn aus der "heute show" gewöhnt. 

Bad Schallerbach. Beim 15. Kommunalpolitischen Forum der OÖVP in Bad Schallerbach begeisterte Philipp Amthor, Mitglied des Deutschen Bundestags, Staatssekretär für Digitalisierung und CDU-Mitgliederbeauftragter rund 1.000 Funktionäre aus ganz Oberösterreich. Der CDU-Shootingstar - der scherzhaft als „ältester Millennial“ begrüßt wurde - betonte, dass er sogar stolz darauf wäre, als „konservativster Millennial“ zu gelten und punktete mit pointierten Aussagen und seinem Gespür für politische Kommunikation.

Als besondere Überraschung überreichte LH Thomas Stelzer (ÖVP) Amthor ein Geschenk der herzhaften Art: regionale oberösterreichische Zutaten für eines seiner Lieblingsgerichte – Würstelgulasch. Passender könnte es kaum sein, denn sogar die WhatsApp-Gruppe, die Amthor mit ostdeutschen Abgeordneten teilt, trägt den Titel „Würstchengulasch“. Dort wird sofort Alarm geschlagen, sobald das Kultgericht in der Kantine auf dem Speiseplan steht.

Am Programm standen auch Impulsvorträge u.a. am Sonntag mit Franz Viehböck, dem ersten Österreicher im All, Diskussionen und Workshops.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden