14-Jähriger bei Treibjagd in Oberösterreich von Ast am Kopf getroffen

Der verletzte Bursch musste aus dem Waldgebiet getragen werden.

Sipbachzell. Ein 14-Jähriger ist am Samstag bei einer Treibjagd in Sipbachzell (Bez. Wels-Land) von einem herabfallenden morschen Ast am Kopf getroffen worden.

Laut der Feuerwehr Sipbachzell war der Einsatzort auch auffindbar. Es habe eine Zeit gedauert, den verletzten 14-Jährigen zu erreichen. Der Bursch musste verletzt aus dem Waldgelände getragen werden.

Dort versorgte ihn der Notarzt und brachte den Jugendlichen in das Klinikum Wels-Grieskirchen, berichtete die Polizei auf APA-Nachfrage. Über die Schwere der Verletzung war vorerst nichts bekannt.