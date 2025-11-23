Erste Details um chaotischen Ukraine-Gipfel sickern durch

Erste Details zum großen Ukraine-Friedenspoker in Genf sickern jetzt durch.

Zuerst hieß es, der Plan sei geheim zwischen den USA und Russland ausgehandelt worden. Europäische Vertreter erteilten dem Trump-Plan eine Absage. Dann sickerte durch, der Plan sei eigentlich komplett nach Russlands Wünschen entstanden - Trump stellte allerdings noch am gestrigen Vortag klar, sein Friedens-Deal sei noch nicht sein letzter Vorschlag für die Ukraine - und heute - will man darüber in Genf verhandeln.

Insider verraten erste Details

Jetzt gibt es erste Details zu dem europäischen Gegenvorschlag auf den 28-Punkte-Plan für die Ukraine. Wie "Bloomberg" unter Berufung auf Personen, die mit den Überlegungen vertraut sind, berichtet, wolle man unter anderem auf eine Sicherheitsgarantie bestehen. Die Vorschläge werden den USA später am Sonntag bei dem anberaumten Treffen in Genf vorgelegt.

SIE verhandeln heute

Eine Delegation der USA sowie Vertreter der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten wollen nun in der Schweiz über den US-Plan beraten. Neben Rubio und dem US-Sondergesandtem Steve Witkoff sollen der ukrainische Präsidialamtschef Andrij Jermak und die außenpolitischen Berater der sogenannten E3-Staaten - Frankreich, Deutschland und Großbritannien - mit am Tisch sitzen.

Nato-Verbündeten-Klausel

Dabei geht es konkret um den Nato-Artikel 5 - die Beistandsklausel und legt fest, dass ein bewaffneter Angriff auf ein Mitgliedsland ein bewaffneter Angriff auf alle Mitgliedsländer ist. Im Falle eines solchen Angriffs muss jeder Mitgliedstaat dem betroffenen Land Beistand leisten. Der Gegenvorschlag soll nun ebenfalls eine solche Klausel enthalten.

Russisches Vermögen zum Wiederaufbau

Weiterer Streitpunkt: Russisches Vermögen soll zum Wiederaufbau der Ukraine eingesetzt werden. Die russische Forderung, dass die Ukraine nicht besetztes Gebiet im Osten abgibt, wird seitens der Europäer zurückgewiesen.

Russland-Sanktionen könnten gelockert werden

Auch interessant: Hält Russland sich an den Deal, sollen die Sanktionen gegen das Land im Gegenzug schrittweise gelockert werden.