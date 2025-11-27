Alles zu oe24VIP
Hofer-Filiale
© HOFER

Im Dezember

Achtung: Hofer ändert seine Öffnungszeiten

27.11.25, 09:09 | Aktualisiert: 27.11.25, 11:15
Der Diskonter hat in einer Aussendung verkürzte Öffnungszeiten an gewissen Tagen im Dezember angekündigt. 

Der Dezember und damit die Weihnachtszeit stehen vor der Tür. Darauf stellt sich natürlich auch der Handel bereits ein und klärt auf, wie lange die Geschäfte an den Feiertagen offen haben.

Hofer hat am Maria Empfängnis (8. Dezember), das heuer auf einen Montag fällt, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Heiligen Abend sind die Supermärkte von 7 bis 13 Uhr und zu Silvester bis 15 Uhr geöffnet.

In touristischen Hotspots werden die Hofer-Filialen auch am 26. Dezember und am 1. Jänner geöffnet, am 25. Dezember bleiben hingegen alle Geschäfte in Österreich geschlossen.

