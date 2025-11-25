Alles zu oe24VIP
Linien stehen still

Ärger über Öffi-Ausfall: Verkehrschaos in Wien

25.11.25, 17:54
Riesen Bim-Ärger in Wien - wegen eines Gleisschadens sind gleich vier Linien ausgefallen. 

Kurz nach 17.00 Uhr ging im Bim-Verkehr in der Wiener City plötzlich nichts mehr. Wegen eines Gleisgebrechens stehen gleich mehrere Straßenbahnlinien still oder verkehren nur unregelmäßig. Die Wiener Linien bestätigen eine größere Störung im Bereich Rathausplatz/Burgtheater, deren Behebung noch im Gange ist.

Diese Linien sind betroffen

Linie 1:
Fährt in Richtung Stefan-Fadinger-Platz nur bis Börse, wendet dort und wird anschließend bis Resselgasse über Schwedenplatz und Schwarzenbergplatz umgeleitet.

Linie 2:
Kann derzeit in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren.

Linie D:
Wird in Richtung Absberggasse zwischen Börse und Schwarzenbergplatz über Schwedenplatz umgeleitet.

Linie 71:
Fährt aktuell nur zwischen Kaiserebersdorf und Schwarzenbergplatz.

Ersatzmöglichkeiten und Dauer der Störung

Die Wiener Linien empfehlen, auf die U-Bahnlinien auszuweichen. Die Störung dauert laut aktuellen Angaben voraussichtlich bis 18:15 Uhr an. Ob es danach sofort zur vollständigen Wiederaufnahme kommt, ist derzeit noch nicht absehbar.

