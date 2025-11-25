Ärger über Öffi-Ausfall: Verkehrschaos in Wien

Riesen Bim-Ärger in Wien - wegen eines Gleisschadens sind gleich vier Linien ausgefallen.

Kurz nach 17.00 Uhr ging im Bim-Verkehr in der Wiener City plötzlich nichts mehr. Wegen eines Gleisgebrechens stehen gleich mehrere Straßenbahnlinien still oder verkehren nur unregelmäßig. Die Wiener Linien bestätigen eine größere Störung im Bereich Rathausplatz/Burgtheater, deren Behebung noch im Gange ist.

Diese Linien sind betroffen

Linie 1:

Fährt in Richtung Stefan-Fadinger-Platz nur bis Börse, wendet dort und wird anschließend bis Resselgasse über Schwedenplatz und Schwarzenbergplatz umgeleitet.

Linie 2:

Kann derzeit in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren.

Linie D:

Wird in Richtung Absberggasse zwischen Börse und Schwarzenbergplatz über Schwedenplatz umgeleitet.

Linie 71:

Fährt aktuell nur zwischen Kaiserebersdorf und Schwarzenbergplatz.

Ersatzmöglichkeiten und Dauer der Störung

Die Wiener Linien empfehlen, auf die U-Bahnlinien auszuweichen. Die Störung dauert laut aktuellen Angaben voraussichtlich bis 18:15 Uhr an. Ob es danach sofort zur vollständigen Wiederaufnahme kommt, ist derzeit noch nicht absehbar.