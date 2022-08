So will Airbnb geheimen Partys auf die Schliche kommen

Airbnb kündigte an, eine "Anti-Party-Technologie" einzuführen, um Partygästen das Mieten von Unterkünften zu erschweren.

Party-People, die für ihre Feiern Airbnbs reservieren, wird es künftig an den Kragen gehen. In einer Erklärung von Airbnb heißt es, das System analysiere eine Reihe von Daten, darunter die Bewertungshistorie eines Nutzers, die Dauer der Reise, wie lange die Person bereits Airbnb-Nutzer ist und ob sie einen Wochenendaufenthalt oder einen Aufenthalt unter der Woche wünscht.

Laut Airbnb soll die Technologie verhindern, dass eine risikobehaftete Reservierung abgeschlossen wird. "Das Hauptziel" sei es, "die Möglichkeiten schlechter Akteure zu reduzieren, unerlaubte Partys zu veranstalten, die sich negativ auf unsere Gastgeber, Nachbarn und die Gemeinschaften, denen wir dienen, auswirken".

In der Erklärung heißt es weiter, dass es sich bei der neuen Maßnahme um eine "robustere und ausgefeiltere" Version des "Unter-25"-Systems handelt, das seit 2020 in Nordamerika in Kraft ist und Gäste unter 25 Jahren mit weniger als drei positiven Bewertungen daran hindert, ganze Wohnungsangebote in ihrer Nähe zu buchen.

Im Juni hat Airbnb ein dauerhaftes globales Verbot für störende Partys und Veranstaltungen in seinen Unterkünften eingeführt, etwa zwei Jahre nach der Ankündigung eines vorübergehenden Verbots im Jahr 2020.