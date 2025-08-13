Alles zu oe24VIP
RAUSCHUPPENPYTHONS
Seltene Schlangenart

Rauschuppenpythons als Hingucker im Haus des Meeres

13.08.25, 11:24
Die beiden Würgeschlangen haben dieser Tage ein neues Aquaterrarium im Haus des Meeres bezogen.

Im Haus des Meeres haben zwei Rauschuppenpythons - eine der weltweit seltensten Schlangenarten aus Westaustralien - ein Aquaterrarium im siebenten Stock bezogen. Damit gehört das Haus des Meeres zu den wenigen anderen Zoos, die diese seltene Würgeschlangenart beherbergen, hieß es am Mittwoch in einer Presseaussendung. Besucherinnen und Besucher könnten ab sofort die zwei Nachzuchten von ursprünglich beschlagnahmten Tieren bewundern.

RAUSCHUPPENPYTHONS
In freier Wildbahn konnten bis dato nur ein Dutzend Rauschuppenpythons in einer kleinen Region im Nordwesten Kimberleys in Westaustralien entdeckt werden - dem kleinsten bekannten Verbreitungsgebiet aller Schlangen.Die nachtaktiven Würgeschlangen leben vor allem in Monsunwäldern und ernähren sich vermutlich von kleinen Säugetieren und Vögeln, so das Haus des Meeres. Die Tiere können ausgewachsen bis zu zwei Meter lang werden.

RAUSCHUPPENPYTHONS
Man wolle "damit auch auf die Bedeutung von Schutz- und Zuchtprogrammen für bedrohte oder seltene Tierarten hinweisen", sagte der stellvertretende Zoodirektor Robert Riener.

