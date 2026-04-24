Senkrechtstart für Mobilfunkanbieter "Hörbi"

Überflieger Hörbi gräbt Diskont-Platzhirschen das Wasser ab und übernimmt Platz 1 beim Tarifwechsel mit Rufnummernmitnahme

Der neue Mobilfunkanbieter Hörbi verzeichnet nach einem sensationellen Marktstart auch acht Wochen später eine enorme Nachfrage. Gemäß aktueller Portierungsdaten wechselte im ersten Monat mehr als jede:r vierte Mobilfunk-Kund:in mit Rufnummernmitnahme in Österreich zu Hörbi. Damit beweist der schlaue Vogel, dass die Zeit für einen unkomplizierten Mobilfunktarif im Abo-Modell längst reif war. Das Knaller-Startangebot ab 4,99 Euro ist noch bis 4. Mai 2026 auf www.hoerbi.at verfügbar.

Hörbi selbst meint dazu: „Bei meiner Landung habe ich versprochen, den Mobilfunkmarkt auf den Kopf zu stellen. Und das ist uns auch gelungen: Zu keinem anderen Anbieter sind in den ersten Wochen so viele Kund:innen gewechselt wie zu Hörbi. Wir haben aus dem Stand sogar die drei großen Netzbetreiber und die Diskonter überholt. Da wird selbst die Konkurrenz gelb vor Neid.“

Hörbi © Hörbi

Überragender Start: Nachfrage weit über Plan

Die Zahl der bisherigen Aktivierungen liegt deutlich über internen Prognosen – insbesondere bei preisbewussten Nutzern, Familien und datenaffinen Kunden. „Wir sind überwältigt vom Zuspruch“, heißt es aus dem Hörbi-Team. „Dass unser Startangebot so stark angenommen wird, bestätigt unseren Ansatz: hervorragendes Netz, 5G-Power und faire Preise – ohne Schnickschnack.“