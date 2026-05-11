LASK-Schock! Topscorer fällt für Meister-Showdown aus!

Schock-Nachricht für alle LASK-Fans! Mitten im packenden Meister-Finale müssen die Linzer einen herben Rückschlag verdauen: Topscorer Moses Usor wird beim entscheidenden Spiel in Wien nicht dabei sein.

Der 24-jährige Nigerianer zog sich beim emotionalen 2:1-Heimsieg gegen Red Bull Salzburg einen Innenmeniskuseinriss zu. Die bittere Diagnose bedeutet das vorzeitige Saison-Aus für den Offensiv-Star, der sich nun einer Arthroskopie unterziehen muss. Ein kleiner Trost bleibt: Die Kreuz- und Seitenbänder sind laut Vereinsangaben unverletzt geblieben. Dennoch wiegt der Ausfall schwer, denn Usor liegt mit 13 Saisontreffern aktuell auf dem zweiten Platz der Torschützenliste.

Entscheidung am Verteilerkreis ohne Usor

Damit fehlt der wichtigste Knipser ausgerechnet am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker), wenn der LASK bei der Wiener Austria gastiert. Für die Linzer geht es am Verteilerkreis um alles oder nichts: Der Tabellenführer greift nach dem zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Die Ausgangslage ist trotz des Usor-Schocks komfortabel, denn den Athletikern reicht bereits ein Unentschieden in Wien, um die Schale nach Oberösterreich zu holen.

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Sportdirektor Buric zwischen Schock und Erleichterung

Natürlich ist die Verletzung für Moses und uns sehr bitter, erklärte Sportdirektor Dino Buric am Montag. Gleichzeitig zeigte er sich erleichtert, dass keine schwerwiegendere Bandverletzung vorliegt. Ohne ihren 13-Tore-Mann müssen die Linzer nun ihr gesamtes Offensiv-Konzept für den Showdown gegen die Veilchen umstellen.