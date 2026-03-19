Gala erlebt Albtraum-Nacht: Finger abgetrennt & Armbruch

Es sollte eine magische Champions-League-Nacht werden – doch schnell wurde klar: Für Galatasaray würde dieser Abend einen bitteren Preis haben. Während die Hoffnung aufs Viertelfinale lebte, folgten zwei brutale Rückschläge.

Dabei war die Ausgangslage im Rückspiel vielversprechend gewesen. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel in Istanbul war die Hoffnung riesig. Die Fans träumten vom großen Coup, vom Einzug unter die besten acht Europas. Doch an der Anfield Road folgte das gnadenlose Erwachen. Mit einem krachenden 0:4 gegen den FC Liverpool verabschiedete sich Gala aus der Königsklasse – deutlich, schmerzhaft und am Ende überschattet von den erschütternden Bildern auf dem Platz.

Frimpong: »Ein Teil des Fingers abgetrennt«

Im Zentrum des Dramas: Noa Lang. Der Niederländer, erst zur Halbzeit eingewechselt und als frischer Impuls für die Aufholjagd gedacht, wurde innerhalb kürzester Zeit zur tragischen Figur. In der 77. Minute der Schockmoment: Nach einem Zweikampf wurde Lang über das Spielfeld hinaus gedrängt, verlor das Gleichgewicht – und krachte mit voller Wucht in die Werbebande hinter dem Tor. Was dann folgte, ließ selbst Mitspieler und Gegner erstarren.

Lang blieb liegen, das Gesicht vor Schmerz verzerrt, die rechte Hand blutig. Die Betreuer eilten herbei, die Behandlung dauerte mehrere Minuten, sogar Sauerstoff kam zum Einsatz. Schnell war klar: Das ist mehr als nur eine gewöhnliche Verletzung. Der 26-Jährige konnte nicht mehr selbst vom Platz gehen und wurde schließlich auf einer Trage abtransportiert. Die Diagnose: Eine schwere Schnittwunde am rechten Daumen. Sein Nationalmannschaftskollege Jeremie Frimpong schilderte sichtlich geschockt: „Ich habe nach ihm geschaut – einige sagen, es sah so aus, als wäre ein Teil seines Fingers abgetrennt.“

Bittere Diagnose für Osimhen

Und als wäre das nicht genug gewesen, traf es Galatasaray bereits zuvor ein zweites Mal hart. Ausgerechnet Victor Osimhen, der Offensivstar der Türken, musste schon zur Halbzeit ausgewechselt werden. Die niederschmetternde Diagnose folgte kurz darauf: Unterarmbruch. Eine Operation steht im Raum, die genaue Ausfallzeit ist völlig offen.