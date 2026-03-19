Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Gala erlebt Albtraum-Nacht: Finger abgetrennt & Armbruch
© Getty

Champions League

Gala erlebt Albtraum-Nacht: Finger abgetrennt & Armbruch

19.03.26, 10:24 | Aktualisiert: 19.03.26, 11:24
Teilen

Es sollte eine magische Champions-League-Nacht werden – doch schnell wurde klar: Für Galatasaray würde dieser Abend einen bitteren Preis haben. Während die Hoffnung aufs Viertelfinale lebte, folgten zwei brutale Rückschläge. 

Dabei war die Ausgangslage im Rückspiel vielversprechend gewesen. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel in Istanbul war die Hoffnung riesig. Die Fans träumten vom großen Coup, vom Einzug unter die besten acht Europas. Doch an der Anfield Road folgte das gnadenlose Erwachen. Mit einem krachenden 0:4 gegen den FC Liverpool verabschiedete sich Gala aus der Königsklasse – deutlich, schmerzhaft und am Ende überschattet von den erschütternden Bildern auf dem Platz.

Frimpong: »Ein Teil des Fingers abgetrennt« 

Im Zentrum des Dramas: Noa Lang. Der Niederländer, erst zur Halbzeit eingewechselt und als frischer Impuls für die Aufholjagd gedacht, wurde innerhalb kürzester Zeit zur tragischen Figur. In der 77. Minute der Schockmoment: Nach einem Zweikampf wurde Lang über das Spielfeld hinaus gedrängt, verlor das Gleichgewicht – und krachte mit voller Wucht in die Werbebande hinter dem Tor. Was dann folgte, ließ selbst Mitspieler und Gegner erstarren.

Lang blieb liegen, das Gesicht vor Schmerz verzerrt, die rechte Hand blutig. Die Betreuer eilten herbei, die Behandlung dauerte mehrere Minuten, sogar Sauerstoff kam zum Einsatz. Schnell war klar: Das ist mehr als nur eine gewöhnliche Verletzung. Der 26-Jährige konnte nicht mehr selbst vom Platz gehen und wurde schließlich auf einer Trage abtransportiert. Die Diagnose: Eine schwere Schnittwunde am rechten Daumen. Sein Nationalmannschaftskollege Jeremie Frimpong schilderte sichtlich geschockt: „Ich habe nach ihm geschaut – einige sagen, es sah so aus, als wäre ein Teil seines Fingers abgetrennt.“

Bittere Diagnose für Osimhen

Und als wäre das nicht genug gewesen, traf es Galatasaray bereits zuvor ein zweites Mal hart. Ausgerechnet Victor Osimhen, der Offensivstar der Türken, musste schon zur Halbzeit ausgewechselt werden. Die niederschmetternde Diagnose folgte kurz darauf: Unterarmbruch. Eine Operation steht im Raum, die genaue Ausfallzeit ist völlig offen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen