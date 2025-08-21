Lindsey Vonn trauert um ihren ersten Trainer Erich Sailer

Der legendäre Ski-Trainer Erich Sailer ist mit 99 Jahren gestorben. Lindsey Vonn verliert nicht nur ihren ersten Coach, sondern einen Menschen, den sie „Familie“ nennt.

Der aus Tirol stammende Erich Sailer wanderte früh in die USA aus und gründete dort Skicamps für Talente. In seinem Buck-Hill-Camp in Minnesota erlernte Lindsey Vonn als kleines Mädchen das Skifahren – eine Verbindung, die bis zuletzt eng blieb.

„Erich war mehr als mein Skitrainer“

Auf Instagram fand die 40-Jährige emotionale Worte: „Erich war mehr als mein Skitrainer. Er war meine Familie. Ohne ihn wäre ich nicht die Person und Skifahrerin, die ich heute bin.“ Vonn würdigte Sailers Lebenswerk: „Er hat im Alleingang mehr für den Skisport getan als jeder andere Trainer in Amerika und vielleicht sogar weltweit.“

Sie sei dankbar, ihn noch im Sommer getroffen zu haben. „Ich werde ihn nutzen, wenn ich in meiner letzten Saison am Start stehe, aber auch für den Rest meines Lebens. Ich werde dich nie vergessen“, schrieb die Olympiasiegerin. Ihren Post beendete sie mit den Worten: „Ich liebe dich, Erich.“

Karriereende nach Olympia

Vonn, deren Vater ebenfalls von Sailer trainiert wurde, kehrte im Dezember 2024 überraschend in den Weltcup zurück. Nach den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina 2026 will sie endgültig aufhören. „Ich werde versuchen, meine letzten Schwünge für dich schneller und bedeutungsvoller zu machen“, versprach sie ihrem Mentor.

Trainerlegende prägte Generationen

Sailer trainierte neben Vonn auch Stars wie Kristina Koznick, Sarah Schleper oder Resi Stiegler. Koznick schrieb auf Instagram: „Mein Herz ist gebrochen, aber ich war noch nie so dankbar. Du warst mein Coach. Du warst mein Mentor.“

Der aus Telfs stammende Sailer war Mitglied der US-Ski-Hall of Fame. Seine Tochter Martina verabschiedete sich auf Facebook mit den Worten: „Legende, Coach, Mentor, Freund, Vater, Ruhe in Frieden, Dad. Ich hoffe, du ziehst wunderschöne Schwünge auf dem perfekten Schnee.“