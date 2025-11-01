Knalleffekt: Lindsey Vonn (41) wechselt die Sportart

Die US-Amerikanerin freut sich auf ihr „nächstes großes Abenteuer“.

Mit ihren inzwischen 41 Jahren will es Lindsey Vonn noch einmal wissen. Die US-Amerikanerin will im Ski-Weltcup voll angreifen und womöglich sogar bei den Olympischen Spielen in Italien eine Medaille holen – es wäre ihre vierte.

Neue Herausforderung

Nach Olympia will Vonn die Skier dann aber endgültig in den Schrank legen und abseits der Piste durchstarten. In der Today-Show verriet die 41-Jährige, dass sie sich dann einer neuen Sportart widmen will. „Ich denke, Rodeo könnte mein nächstes großes Abenteuer werden“, so Vonn.

Auf Instagram postet sie immer wieder vom amerikanischen Volkssport mit Cowboyhut.

„Jemand hat gelernt, wie man ein Lasso wirft! Ich war beim Rodeo und habe beschlossen, dass ich eine neue Fähigkeit lernen möchte, in der meine Freunde wirklich gut sind“, so Vonn.

Ob es beim Rodeo beim Hobby bleibt oder Vonn auch hier als Profi durchstarten wird, bleibt offen.