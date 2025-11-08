Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Mode-Panne: Prinz Harry muss sich bei ganz Kanada entschuldigen
© Getty

Böser Fauxpas

Mode-Panne: Prinz Harry muss sich bei ganz Kanada entschuldigen

08.11.25, 12:07
Teilen

Prinz Harry hat die Kanadier um Nachsicht gebeten, beim Spiel des Baseball-Teams Toronto Blue Jays ein Cap der gegnerischen L.A. Dodgers getragen zu haben. 

 "Als Erstes möchte ich mich bei Kanada dafür entschuldigen, es getragen zu haben. Zweitens: Ich war unter Zwang. Da gab es nicht viel zu wählen", sagte der Brite im Interview des kanadischen Fernsehsenders CTV News.

In der Vorwoche hatte Harry mit seiner Frau Herzogin Meghan das Spiel der World Series in Los Angeles besucht, wo das Paar mit seinen zwei Kindern lebt. Beide trugen dabei die knallblauen Schirmmützen des Teams aus der US-Westküstenmetropole.

Künftig hält er zu Toronto

Da er vom Dodgers-Besitzer zu dem Spiel eingeladen worden sei, habe er es für "höflich" gehalten, diese Schirmmütze aufzusetzen, erklärte Harry. Auch habe sein zunehmend lichtes Haar eine schnelle Lösung erfordert: "Wenn dir eine Menge Haare auf dem Haupt fehlen und du sitzt unter Scheinwerfern, dann nimmst du jeden Hut, der gerade verfügbar ist."

Im kanadischen TV beteuerte er, die Blue Jays in darauffolgenden Spielen unterstützt zu haben - und künftig deren Cap zu tragen. Die Toronto Blue Jays sind das einzige nicht-US-amerikanische Team in den Baseball Major Leagues.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden