oe24
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Gisingen
© Bernd Hofmeister

Cobra im Einsatz

Mann angeschossen: Schütze auf Flucht verschanzt sich in Haus

11.12.25, 18:59 | Aktualisiert: 11.12.25, 20:17
Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr fielen in Vorarlberg mehrere Schüsse. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Vom mutmaßlichen Täter gehe derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung aus, sagt die Polizei - er hat sich offenbar in einem Haus verschanzt.

Vrlbg. In Feldkirch-Gisingen ist am Donnerstagabend ein Mann durch ein Schussdelikt lebensbedrohlich verletzt worden. Die Landespolizeidirektion bestätigte entsprechende regionale Berichte. Darin war von Schüssen und einer Alarmfahndung zu Rede. Der Einsatz sei derzeit noch im Gange, hieß es kurz vor 19.00 Uhr. Weitere Informationen lagen vorerst nicht vor.

Bekannt ist bisher nur, dass ein Mann lebensbedrohliche Schussverletzungen erlitt, er sei ins Spital gebracht worden. Nach einem Tatverdächtigen wurde umgehend gesucht. Kurz nach 18.00 Uhr wurde die landesweite Fahndung aufgehoben. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, betonte der Polizeisprecher. Zu den Hintergründen war vorerst nichts bekannt, die Ermittlungen liefen.

Offenbar hat sich der Tatverdächtige inzwischen in einem Haus in Batschuns im Bezirk Feldkirch verschanzt, berichtete der ORF Vorarlberg unter Berufung auf den Bürgermeister der Gemeinde Zwischenwasser, zu der die Ortschaft Batschuns gehört. Demnach fand dort am Abend ein Cobra-Einsatz statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

