Messi erneut wertvollster MLS-Spieler - 29 Tore & 19 Vorlagen!

Lionel Messi ist zum zweiten Mal in Folge zum wertvollsten Spieler der Major League Soccer gewählt worden. Der argentinische Fußball-Superstar erhielt den "Landon Donovan Award" erneut und schrieb damit Geschichte.

Historischer Doppel-Erfolg

Bisher hatte noch kein Spieler die MVP-Auszeichnung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren geholt. Messi ist erst der zweite Spieler überhaupt, der den Award zweimal gewinnen konnte - nach dem Serben Predrag "Preki" Radosavljevic (1997 und 2003).

Starke Statistiken in der Saison

Der 38-Jährige kam im Spieljahr auf 29 Tore und 19 Vorlagen. Den 2019 von Carlos Vela fixierten Rekord von 49 Torbeteiligungen verpasste Messi damit nur um einen Treffer beziehungsweise Assist. Als erster Spieler der MLS-Geschichte brachte er es zudem auf zehn Spiele mit mehr als einem Tor.

Meisterschaftstitel mit Inter Miami

Am vergangenen Wochenende gewann Messi mit Inter Miami mit einem 3:1 im Finale gegen die Vancouver Whitecaps den ersten Meisterschaftstitel des Clubs. Damit krönte er eine erfolgreiche Saison in Nordamerika.

WM-Pläne des Superstars

Titelverteidiger Argentinien trifft bei der WM am 22. Juni in Dallas auf Österreichs Team. Messi gab zuletzt an, dass er da gerne Teil des Teams sein wolle. Der Superstar zeigt damit, dass er trotz seines Alters weiterhin auf höchstem Niveau spielen will.

Anerkennung für anhaltende Klasse

Die erneute MVP-Auszeichnung unterstreicht Messis anhaltende Dominanz im Fußball. Auch in der MLS setzt der Argentinier weiter Maßstäbe und beweist seine Ausnahmestellung.