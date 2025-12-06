Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Messi schnappt Müller den US-Titel im Traumfinale weg
© Getty

Superstar trifft

Messi schnappt Müller den US-Titel im Traumfinale weg

06.12.25, 22:46
Teilen

Lionel Messi jubelt über seinen ersten Titel in den USA. Mit Inter Miami gewann der Superstar das MLS-Finale gegen Thomas Müllers Vancouver Whitecaps mit 3:1. 

Tapfer, leidenschaftlich, unermüdlich – doch am Ende stand Thomas Müller (36) mit leeren Händen da. Der deutsche Weltmeister verlor mit seinen Vancouver Whitecaps das MLS-Finale gegen Inter Miami und Lionel Messi (38) mit 1:3. Für Messi war es der erste Meistertitel in der amerikanischen Liga – und erst sein vierter Sieg im elften direkten Duell mit Müller.

Miami erfüllte sich damit das Ziel, das seit Messis Wechsel im Juni 2023 über allem schwebte: den ersten Titel der Klubgeschichte. Eigentümer David Beckham (50) sprach seit Monaten vom „Projekt Meisterschaft“ – nun ist es Realität.

Messi würdigt Müller

„Es ist wichtig für die Liga und Vancouver, dass er jetzt in der MLS spielt. Mit Müller sind sie noch stärker. Er gibt ihnen viel Qualität und Erfahrung. Es wird ein wundervolles Finale.“

21.000 Fans im Chase Stadium von Fort Lauderdale sahen dieses Finale – darunter rund 2000 Vancouver-Anhänger, die die 4500-Kilometer-Reise nicht scheuten.

Müller rennt, kämpft – und bleibt doch glücklos

Dabei hatte es unter der Woche noch schlecht ausgesehen: Müller laborierte an einer Sehnenverletzung im Oberschenkel, musste kürzertreten. Doch im Endspiel zeigte er davon keine Spur. In der ersten Halbzeit spulte er 5,4 Kilometer ab – mehr als jeder andere Spieler auf dem Platz.

Frust bei Müller

Nach der Pause schwanden sichtbar die Kräfte, aber nicht sein Einsatzwille. Als er ausgewechselt werden sollte, blieb er trotzig auf dem Feld. Ein Finale? Da müsse schon mehr passieren, signalisierte Müller.

Doch sein Kampfgeist wurde nicht belohnt. Schon früh geriet Vancouver in Rückstand – nach einem typischen Messi-Moment, einem Geniestreich des Argentiniers. Von diesem Rückschlag erholten sich die Whitecaps nicht mehr.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden