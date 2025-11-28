Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Stocker
© APA/HELMUT FOHRINGER

Regierung

Umfrage: 55 % sind mit der Ampel-Regierung unzufrieden

28.11.25, 23:45
Teilen

Die Österreicherinnen und Österreicher sind mit der amtierenden Bundesregierung unzufrieden. 

Es ist zwar nicht Zeugniszeit - diese aktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 sollte sich die Ampelkoalition aber hinter den Spiegel stecken: Inzwischen sind 55 % der 1.000 Befragten mit der Arbeit der Regierung mehr oder weniger unzufrieden.

251127regierung
© oe24

Gleich 40 % sagen, die Koalition arbeite schlecht - weitere 15 % bewerten deren Performance als "eher schlecht" - macht eben zusammen 55 %, das ist also eine absolute Mehrheit und damit ein negativer Topwert. Vor einer Woche waren es "nur" 51 % gewesen.

Video zum Thema: FELLNER! LIVE: Die Umfrage der Woche

Grade noch einen "Dreier" 

Im Gegensatz dazu sind  21 % zufrieden, lediglich 5 % davon sind "sehr zufrieden". 24 % geben der Koalition immerhin noch einen "Dreier".

251127parteien
© oe24

Warum das ist, zeigt diese Fragerunde: Auf die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit der Parteien ist es die FPÖ, die derzeit mit 34 % das Ranking anführt - das ist ein Plus von 4 Prozentpunkten. Der ÖVP als stärkste Regierungspartei vertrauen inzwischen nur noch 17 %, also genau die Hälfte des FPÖ-Wertes.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden