Umfrage: 55 % sind mit der Ampel-Regierung unzufrieden

Die Österreicherinnen und Österreicher sind mit der amtierenden Bundesregierung unzufrieden.

Es ist zwar nicht Zeugniszeit - diese aktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 sollte sich die Ampelkoalition aber hinter den Spiegel stecken: Inzwischen sind 55 % der 1.000 Befragten mit der Arbeit der Regierung mehr oder weniger unzufrieden.

© oe24

Gleich 40 % sagen, die Koalition arbeite schlecht - weitere 15 % bewerten deren Performance als "eher schlecht" - macht eben zusammen 55 %, das ist also eine absolute Mehrheit und damit ein negativer Topwert. Vor einer Woche waren es "nur" 51 % gewesen.

Video zum Thema: FELLNER! LIVE: Die Umfrage der Woche

Grade noch einen "Dreier"

Im Gegensatz dazu sind 21 % zufrieden, lediglich 5 % davon sind "sehr zufrieden". 24 % geben der Koalition immerhin noch einen "Dreier".

© oe24

Warum das ist, zeigt diese Fragerunde: Auf die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit der Parteien ist es die FPÖ, die derzeit mit 34 % das Ranking anführt - das ist ein Plus von 4 Prozentpunkten. Der ÖVP als stärkste Regierungspartei vertrauen inzwischen nur noch 17 %, also genau die Hälfte des FPÖ-Wertes.