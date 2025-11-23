Alles zu oe24VIP
Berni Wagner
© Hersteller

Unterhaltung

Kabarettpreis sorgt für einen lustigen Wochenstart

23.11.25, 14:06
Den Hauptpreis sicherte sich Berni Wagner mit seinem Programm "Monster".

Am Montag, dem 24. November 2025, wird im Globe Wien der alljährliche Österreichische Kabarettpreis verliehen. Bei der feierlichen Gala versammelt sich das Who-is-Who der heimischen Kleinkunstszene, um die herausragenden Kabarettisten und Kabarettistinnen der vergangenen Saison zu ehren.

Eröffnet wird der Abend um 19:30 Uhr, und nach der Preisverleihung dürfen sich die Gäste auf einen Rückblick mit „Best-Of“-Ausschnitten der Gewinnerprogramme freuen – bevor gemeinsam weitergefeiert wird.

Gewinner des Abends

Bereits vor der Gala stehen einige Preisträger fest. Den Hauptpreis sichert sich in diesem Jahr der Kabarettist Berni Wagner, der mit seinem Programm „Monster“ laut Jurybewertung mit „scharfem Blick auf die Ausstülpungen unserer Gesellschaft“ überzeugt.

Den Programmpreis bekommt Antonia Stabinger für ihr Solo „Angenehm“, das von der Jury als brillant, sprachlich wie schauspielerisch ausgereift, gelobt wird.

© Hersteller


Der Förderpreis geht an Der Kuseng (Kian Kaiser), dessen Stück „Hoamatlond, Hoamatlond“ eine pointierte Reflexion über Identität, Herkunft und Zugehörigkeit bietet.

 


 

Außerdem wird das traditionsreiche Kabarett Simpl mit dem Sonderpreis bedacht – eine Würdigung für seine langjährige Bedeutung für die österreichische Kabarettkultur.

 

Spannendes Voting

Spannung bleibt bei den Publikumspreisen: Fernsehpreis und Onlinepreis werden erst bei der Gala bekanntgegeben. Für beide Kategorien war ein öffentliches Voting vorgesehen, das zuvor auf kabarettpreis.at stattfand.

