Nestroy-Preise werden verliehen

Lebenswerk-Preis geht an Martin Schwab - Gala am Sonntag im Volkstheater

Im Wiener Volkstheater werden am Sonntagabend die Nestroy-Preise verliehen.

Zum 26. Mal werden herausragende Bühnenproduktionen sowie Künstlerinnen und Künstler der vergangenen Theatersaison in Österreich und die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum gekürt. ORF III überträgt die von Nadja Bernhard und Peter Fässlacher moderierte Gala ab 21.05 Uhr zeitversetzt.

Ein Preisträger steht im Vorfeld bereits fest: Der Burgschauspieler Martin Schwab (88) erhält den Lebenswerk-Preis. In allen weiteren Kategorien werden die Preisträger erst auf der Bühne bekanntgegeben. Auf einen Nestroy-Preis als Beste Schauspielerin dürfen etwa Pia Hierzegger in der Festwochen-Produktion "The Second Woman", Stefanie Reinsperger für ihre Leistungen in "Liliom" und "Elisabeth!" am Burgtheater oder Julia Riedler für ihr Solo "Fräulein Else" am Volkstheater hoffen. Unter den Nominierten für den besten Schauspieler sind u.a. Christian Higer als Karl Anton Winter in "Die Flucht" am Landestheater Linz, Nick Romeo Reimann in Elfriede Jelineks "Krankheit oder Moderne Frauen" am Volkstheater oder Jörg Ratjen als Wolfram in "Ellen Babic" im Akademietheater. Der Nestroy-ORF-III-Publikumspreisträger wurde in einer Onlinewahl ermittelt.