Parov Stelar elektrifiziert Salzkammergut Festwochen Gmunden

Erste Saison des künstlerischen Leiters der Sparte Musik Rafael Fingerlos - Parov Stelar als Open-Air-Highlight im Sommer

Gmunden. Die Salzkammergut Festwochen Gmunden wollen mit einem vielfältigen Winter- und Frühjahrsprogramm quer durch die Genres überzeugen. "Ein Festival ist ein Organismus, der sich ständig erneuert. Vielfalt, Mut und ehrliche Emotion", nennt der neue künstlerische Leiter der Sparte Musik, Rafael Fingerlos, als seinen Anspruch an das Musikprogramm. Im Sommer gibt es wieder drei große Open-Airs mit Parov Stelar als Highlight, hieß es in den Unterlagen zur Pressekonferenz am Freitag.

Mit den beiden künstlerischen Leitungen, Fingerlos und Karin Bergmann, zuständig für Literatur und Theater, gebe es ein erstes Halbjahr, "das Intimität, poetische Kraft und überraschende künstlerische Begegnungen miteinander verbindet". Bei den klassisch geprägten Abenden des Frühjahres ist einer der Höhepunkte Bachs Matthäus-Passion am 14. März, interpretiert vom Collegium Vocale Salzburg und dem L'Orfeo Barockorchester. Violinistin Lidia Baich gestaltet am 29. Mai das Programm im zweiten Teil des Kiwanis Musikförderpreises 2026 im Stadttheater Gmunden. Eine Begegnung zwischen Musik, Erzählkunst und Zeitgeschichte gibt es mit dem Ensemble der Münchner Philharmoniker und Michael Dangl am 6. Juni bei Strawinskys "Die Geschichte vom Soldaten".

Lesungen und Kabaretts

Lesungen komplementieren das vielfältige Programm: Birgit Minichmayr liest zu Beginn der Saison am 17. Jänner aus Jean "Amérys Jenseits von Schuld und Sühne", begleitet vom Ensemble Tango de Salón. Es folgen Christoph Ransmayr und Wolfgang Muthspiel am 12. Februar mit Literatur und Musik sowie Karl Markovics, gemeinsam mit Johannes Fleischmann und Elisabeth Plank, am 26. Februar.

Am 6. März gestalten Verena Altenberger, Mavie Hörbiger und Clara Frühstück einen gemeinsamen Abend - gefolgt von Christoph Grissemann, Manuel Rubey und Robert Stachel am 9. April in Laakirchen und Fritz und Aaron Karl am 15. Mai. Im Juni folgen poetische und musikalische Abende mit Jacqueline Kornmüller und Lautenist David Bergmüller am 12. Juni und Erwin Steinhauer, Georg Graf, Joe Pinkl und Peter Rosmanith widmen sich am 20. Juni H.C. Artmanns Welt. Einen kabarettistischen Höhepunkt gibt es am 6. Mai mit Alfred Dorfers neuem Solo GLEICH. Die "Hausmusik Roas" startet am 29. Jänner.

Drei große Open-Airs im Sommer

Mit der Präsentation des Winter- und Frühjahresprogramms gibt es auch bereits einen Ausblick auf den Sommer mit erneut drei großen Open-Airs im Toscanapark Gmunden von 30. Juli bis 2. August: Bestritten werden sie von Philipp Hochmair und Parov Stelar. Ergänzend zum Auftritt des international bekannten Künstlers aus Linz gibt es von 18. Juni bis 16. August im Kammerhofmuseum Gmunden eine Ausstellung mit seinen bildnerischen Arbeiten. Am 2. August gehört die Open-Air-Bühne erstmals ausschließlich den heimischen Künstlerinnen Anna Buchegger, lovehead und Ankathie Koi bei "HERstage".