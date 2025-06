Panne beim Schlagerboom: "Hast du da reingebissen?"

Beim Auftritt von Andy Borg kam es zu einer kuriosen Panne.

Florian Silbereisen meldete sich nach 161 Tagen TV-Pause am Samstag mit dem „Schlagerbooom Open Air“ im TV zurück. An der Sendung in Kitzbühel nahmen unter anderem Andreas Gabalier, Dieter Bohlen und DJ Ötzi teil. Beim Auftritt von Andy Borg kam es dann aber zu einer kuriosen Panne.

Der 64-jährige Sänger verwendete beim Lied „Es war einmal“ für das Bühnenbild einen riesigen aufblasbaren Apfel. Dieser verlor während der Performance aber plötzlich seine Form und sackte zusammen. Borg versuchte noch, das Requisit während des Singens zu stützen und gab sich auch dann gewohnt locker.

„Ich hab nichts gemacht“, rechtfertigt sich der Sänger. Auch Florian Silbereisen nahm die Panne mit Humor. „Gestern war dieser Apfel bei den Proben noch ein wunderschöner, märchenhafter Apfel. Hast du da reingebissen, genascht gestern oder was ist passiert?“ Borg kontert schnell: „Da ist keine Schokolade drin, käme mir nicht in den Sinn.“