Emotionale Szenen: Gabalier singt bei "Schlagerboom" für Opfer von Graz

Was als ausgelassene Schlagershow begann, endete in einem stillen, berührenden Moment: Beim „Schlagerboom“-Open-Air in Kitzbühel wurde am Samstagabend der Opfer des Amoklaufs in Graz gedacht.

Moderator Florian Silbereisen unterbrach das Bühnenprogramm gegen 23 Uhr und richtete bewegende Worte an das Publikum. Er erinnerte an die Tat, bei der elf Menschen ihr Leben verloren hatten. Dann wurde es plötzlich still – die fröhliche Stimmung wich nachdenklicher Ruhe. Dann setzte sich Andreas Gabalier ans Klavier. Der Volks-Rock’n’Roller spielte eine reduzierte, emotionale Version seines Lieds „Amoi seg' ma uns wieder“. Während seiner Darbietung war das Publikum sichtlich bewegt – einige Zuschauerinnen und Zuschauer kämpften mit den Tränen, auch Gabalier selbst zeigte sich gerührt, seine Stimme zitterte zeitweise. Der Auftritt wurde zu einem der stillsten und zugleich eindrucksvollsten Momente des Abends. Ein Moment des Gedenkens – mitten in einer sonst von Partylaune geprägten Schlagershow