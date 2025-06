Auf Hinterseers Spuren: ORF plant Filmreihe mit Melissa Naschenweng

Medienberichten zufolge soll die Schlagersängerin ihre ganz eigene Serie im heimischen Fernsehen bekommen. Dafür muss sie nicht einmal großes Schauspieltalent beherrschen.

Von der Bühne in die heimischen Wohnzimmer: Schlager-Star Melissa Naschenweng schlüpft ab August in ihre erste Hauptrolle – und muss dabei kaum schauspielern. Denn die Figur scheint ihr direkt auf den Leib geschrieben worden zu sein. In Kärnten beginnen laut "Kleine Zeitung" demnächst die Dreharbeiten zu einem romantischen Heimatfilm, der vom ORF produziert wird. Bei Erfolg könnte daraus sogar eine eigene Filmreihe entstehen – mit „Herz“ als wiederkehrendem Element im Serientitel.

Pilotfolge: „Melissa – Heimkommen“

Das Projekt wurde unter dem Arbeitstitel „Melissa – Heimkommen“ beim Fernsehfonds Austria eingereicht – und bekommt rund 188.000 Euro Fördergeld. Die Handlung der Pilotfolge orientiert sich stark am echten Leben der Sängerin: Eine erfolgreiche Musikerin in einer Sinnkrise kehrt in ihre kärntnerische Heimat zurück – zu ihrer geliebten Großmutter, die ihr mit Rat und Herzenswärme zur Seite steht. Inmitten der Almen und Berge entdeckt sie nicht nur ihre Wurzeln wieder, sondern findet auch einen neuen „Herzbuben“.





Einige Szenen sollen bereits im Juli gedreht werden – rund um die „Starnacht am Wörthersee“, bei der Naschenweng auch im echten Leben auftritt. Die eigentlichen Dreharbeiten beginnen dann im August.

Hommage an den Heimatfilm – mit modernem Twist

Produziert wird das Projekt von der Kärntner Graf-Film in Kooperation mit JewelLabs Pictures. Ein deutscher Co-Produzent soll noch dazukommen – für eine mögliche Streaming- oder TV-Reihe. Inhaltlich orientiert sich das Filmkonzept lose an den populären Hansi-Hinterseer-Filmen der 2000er-Jahre („Da wo die Berge sind“, „Da wo die Herzen schlagen“), kombiniert mit dem nostalgischen Charme früher Peter-Kraus-Musikfilme – diesmal aber mit modernen Figuren, mehr Musik und Kärnten als Kulisse.

Für Naschenweng ist es nicht der erste Ausflug vor die Kamera: 2022 hatte sie bereits einen Gastauftritt im Krimi-Klamauk „Pulled Pork“ neben Paul Pizzera und Otto Jaus. Die Hauptrolle im neuen Filmprojekt ist nun der nächste Schritt – und könnte sie zur neuen Filmheldin der Alpen machen.