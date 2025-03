Hansi Hinterseer: Er kam nicht zum Begräbnis seiner Mutter

Das Verhältnis zu seiner Mutter war zeitlebens schwierig.

Die Schlagerwelt ist nicht so heil, wie sie in den zahlreichen Hochglanz-TV-Produktionen und Lied-Texten wirkt.

Kein Verhältnis zu Eltern

Doch in Echt ist alles anders, kompliziert wie das Leben aller anderen Menschen. So ist es auch bei Schlagerstar Hansi Hinterseer. Der Gute-Laune-Barde, der mit Hits wie "Amore Mio" begeistert hat kein leichtes Verhältnis zu seinen Eltern gehabt.

Wuchs so auf

Als Kind wurde er von seinen Eltern zu den Großeltern väterlicherseits gegeben; diese zogen ihn mit der Hilfe seiner Tante Maria auf. Mutter Josefine erklärte 2021 in einem Interview mit der "Freizeit Revue" ihre Gründe: "Ich hatte kein Geld, keinen Beruf". Die große Hoffnung: "Vielleicht kommt er noch einmal zu mir".

Mutter gestorben

Doch das sollte nicht passieren. Sie starb und wurde am 11.9.2024 mit 91 Jahren in Weidling bei Wien begraben. Laut Bunte ohne Anwesenheit ihres Sohnes Hansi: "Herr Hinterseer war bei der Beerdigung seiner Mutter nicht anwesend", erklärte ein Friedhofsmitarbeiter. Und weiter: "Seine Halbgeschwister hatten noch um Aufschub der Beisetzung gebeten, weil sie gehofft hatten, dass er doch noch erscheinen würde. Aber als er zehn Minuten später immer noch nicht gekommen war, mussten wir anfangen, auch um den Betrieb hier nicht durcheinanderzubringen."

Ob er sich in den Tagen danach still verabschiedete, ist unklar, keiner habe ihn gesehen. In früheren Interviews erklärte Hansi Hinterseer, er sei quasi ohne Eltern aufgewachsen.