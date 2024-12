Hansi Hinterseer: Adventfeier mit Melissa Naschenweng

Der Schlagerstar führt in einem Weihnachts-Special mit Musik, spannenden Geschichten und noch spannenderen Gästen durch die festliche Adventzeit in den Alpen.

Hansi Hinterseer feiert heuer mit einem Weihnachts-Special auf ServusTV die besinnliche Adventzeit. Dabei führt er mit spannenden Geschichten., Musik und besonderen Gästen wie Chris Steger, DJ Ötzi und Melissa Naschenweng durch die festliche Adventzeit in den Alpen. Er spricht mit seinen Musiker-Freunden über traditionelle Bräuche und besinnliche Weihnachtsstimmung fernab vom Trubel und Konsumstress.

"Mit meiner Sendung möchte ich in der dunklen Jahreszeit die "Weihnachtslichter", schöne Lieder und Geschichten zu euch nach Hause bringen", erklärt Hansi Hinterseer. Denn: "Für mich ist die Adventzeit bei uns in den Bergen am schönsten, wenn’s schneit und die ganze Natur unter einer weißen Decke liegt. Das Jahr klingt aus, die Tage werden kürzer und ruhiger, man genießt die Stille und freut sich auf die Zeit mit seinen Liebsten. Wichtig ist, dass man am Heiligen Abend beieinander sitzt mit der Familie, mit den Leuten, die man gerne mag, und dass man gut zu- und miteinander ist. Das ist Weihnachten für mich. Und wenn man das Ruhige, Einfache und die Dankbarkeit auch an seine Kinder weitergeben kann, ist es doch was Schönes."





"Hansi Hinterseer – Weihnachtslichter" ist ein festliches TV-Special, in dem Hansi Hinterseer durch die Alpen-Adventzeit führt. Er besucht darin Musiker-Freunde wie Melissa Naschenweng, DJ Ötzi, Claudia Jung und Chris Steger an den schönsten weihnachtlich-winterlichen Orten in Salzburg, Kärnten, Steiermark und natürlich in seiner Heimat: Tirol. Bei den vorweihnachtlichen Besuchen plaudern die Künstler gemeinsam über Geschichten, ihre liebsten Bräuche zur Weihnachtszeit und teilen ganz persönliche Erinnerungen an die stillste Zeit des Jahres und was das Weihnachtsfest für sie bedeutet. Musikalisch umrahmt von weihnachtlichen Musikstücken, Duetten und Volksliedern, stimmt die Sendung auf die Weihnachtsfeiertage ein.

Weihnachts-Fernsehen

Zu sehen ist "Hansi Hinterseer – Weihnachtslichter“, am Montag, 23.12., ab 20:15 Uhr bei ServusTV. Am Dienstag, den 24.12. wiederholt ServusTV ab 12:25 Uhr außerdem die Dokumentation "Hansi Hinterseer - Willkommen in meinem Leben".