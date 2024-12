× Hansi Hinterseer holt Thomas Gottschalk in seine Doku

Beim Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel präsentiert Hansi Hinterseer seine neue Doku "Willkommen in meinem Leben". Dafür hat er jetzt auch mit Thomas Gottschalk gedreht.

Thomas Gottschalk (74) und Hansi Hinterseer (70) machen gemeinsame Sache: In München standen sie für den zweiten Teil der Dokumentation "Hansi Hinterseer – Willkommen in meinem Leben" vor der Kamera, für die Autor und Regisseur Hannes Schalle Wegbegleiter von Hinterseer interviewt - darunter eben auch Gottschalk.

"Ich war ihm immer voraus", sagte Gottschalk der Deutschen Presse-Agentur. Sogar beim Skifahren sei er dem früheren Skirennfahrer davongerast, habe selbst Aussicht gehabt auf eine Karriere. "Aber ich habe rechtzeitig aufgehört". Er habe sich dann ins Showgeschäft verabschiedet - "und Hansi kam hinterher und wurde wieder Zweiter".

"Das kann ich nur bestätigen", sagte Hinterseer, der im Anschluss an seine Sportkarriere als Sänger und Moderator erfolgreich war. In dem gemeinsamen Interview erinnerten sie sich auch an Hinterseers Besuch in Gottschalks Show "Wetten, dass..?". Neben Gottschalks sollen in dem Film unter anderem auch Joey Kelly und DJ Ötzi zu Wort kommen. Vorgestellt werden soll er am Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel.