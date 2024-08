Hansi Hinterseer: Krebs-Drama verheimlicht!

Immer wieder kommen dunkle Geheimnisse über die Familie des Schlager-Stars ans Licht

Hansi Hinterseer (70) galt lange Zeit als Traum-Schwiegersohn der Nation. Auch im echten Leben liebte er seine Schwiegermutter mehr, als seine eigene. Umso trauriger, dass Silvia Ferrari, die Mutter seiner Ehefrau Romana (65) vor acht Jahren im Alter von 83 Jahren starb. Und das ausgerechnet wenige Tage vor Hansis 30 Jahrestag mit seiner Gattin. Daher wurde dieser zu einem Tag der Freude und des Leids.

Wunderheiler wollte Krebs behandeln

Damals waren die Umstände ihres Todes nicht öffentlich bekannt. Jetzt soll herausgekommen sein, dass Silvia 16 Jahre lang gegen Brustkrebs gekämpft hat. Mit Lichttherapie und Energieübungen soll ein Wunderheiler es geschafft haben, Silvia zwischenzeitlich von der Krankheit zu befreien. Ärzte haben hingegen schon lange aufgegeben. Laut "Intouch" sei der vermeintliche Heiler ein Quacksalber. Eine Nachbarin habe berichtet, dass er eines Tages plötzlich verschwunden sei. Es habe nie wieder eine Spur von ihm gegeben und seine GmbH sei einfach aufgelöst worden. Könnte Hinterseers "Ma", wie er sie liebevoll nannte, also noch leben?





Was ist mit Hinterseers richtiger Mutter?

Während er um seine angeheiratete "Ma" trauert, will Hansi Hinterseer nichts von seiner richtigen Mutter wissen. Josefine, eine gebürtige Brasilianerin, hofft bis heute, dass ihr Sohn sie einmal besucht. Sie brachte ihn in den 1950er Jahren unehelich zur Welt. Das war damals äußerst verpönt und sie wurde aus dem Hinterseer-Haus vertrieben, weil sie eine Affäre mit Ernst Hinterseer hatte. Hansi fühlte sich verlassen und dachte, dass seine Mutter ihn einfach zurückließ. Immer wieder versuchte Josefine, die in der Nähe von Wien wohnt, mit ihrem Sohn in Kontakt zu treten. Erfolglos!