Hansi Hinterseer: Jubiläen und sein Film kommt im Herbst

30 Jahre Schlagerstar Hinterseer: "Jeder Tag ist ein Tag zum Feiern".

Vor 50 Jahren gewann er auf dem legendären Hahnenkamm in seinem Heimatort Kitzbühel, vor 30 Jahren begann er seine Musikkarriere - doch Volksmusik- und Schlagersänger Hansi Hinterseer (70) macht sich nach eigenem Bekunden gar nicht viel aus Jahrestagen und Jubiläen. "Jeder Tag ist ein Tag zum Feiern", sagte der einstige Skirennfahrer der Deutschen Presse-Agentur im deutschen Rust.

Glücksfall Karriere

Dass er damals in die Musikbranche hereingekommen sei, bezeichnete der Österreicher mit der sanften Stimme als einen Glücksfall. Ein Geburtstagsständchen für den Musikproduzenten Jack White war der Anlass für einen ersten Plattenvertrag. 1994 debütierte Hinterseer als Sänger. Eigene Musiksendungen in ARD und ORF folgten, auch gab es Hauptrollen in einer Reihe von TV-Heimatfilmen.

"Ich habe in meinem Leben viel erlebt", resümierte Hinterseer. Seine blonde Mähne wurde zum Markenzeichen. In den 1970er-Jahren gewann Hinterseer sechs Weltcup-Rennen sowie den Gesamtweltcup im Riesentorlauf. Einen besonderen Sieg fuhr er Anfang 1974 bei dem Slalom in Kitzbühel ein.

Film für Fans