Hansi Hinterseer: "Keine Fan-Wanderungen mehr!"

Der Schlagerstar erzählt in seinem neuen Film über die Entwicklungen in seiner Heimat und gibt private Einblicke.

Hansi Hinterseer erzählt die spannendsten Geschichten seiner Entertainer-Karriere, und wie er zu dem Menschen wurde, der er heute ist. Die neue Doku "Der lange Weg zum Gipfel" zeigt Hansi Hinterseers Leben in all seinen Facetten.

Karriere

Auch wenn die vier Lebens-Karrieren von Hansi Hinterseer wie schicksalshafte Fügungen wirken – einfach war das alles nicht. Wer kann schon nach einer herausragenden Sportlerkarriere eine erfolgreiche zweite Karriere als Musiker vorweisen? Oder wie er gar eine dritte als Schauspieler und vierte als TV-Entertainer? Was hat seine Herkunft und der Leistungssport damit zu tun? Und wie geht der Tiroler mit dem Erfolg um?

Leben auf der Alm

Heute lebt Hansi Hinterseer fast noch so wie “damals”, als er seine Kindheit und Jugend in Kitzbühel auf der Seidlalm verbrachte. Er lebt mit der Natur, den Tieren, geht mit offenen Augen durchs Leben und macht sich auch seine Gedanken, die er in der neuen Doku "Der lange Weg zum Gipfel" so offen wie nie zuvor teilt. Über seine Familiengeschichte, seine Mutter, zu der er nach wie vor keinen Kontakt hat, redet er aber freilich nicht. Die "Viecherl", wie er sie gerne nennt, seien so wie Menschen: "Manche sind falsch, manche sind echt."

Veränderungen

Im Gespräch mit oe24 erzählt er über die Entwicklung seiner Heimat: "Es gibt Kitzbühel, so wie es Kitzbühel immer gab. Die Berge, die Natur und das Skifahren. Die Gaudi, die Part hat es schon immer gegeben. Auch die jungen Leute sind immer dabei. Für mich ist es immer noch ein Kraftort und hier auf der Alm ist alles so, wie es auch damals war."





An Rückzug denkt er nicht – im Gegenteil: Hansi Hinterseer fühlt sich weiterhin wohl auf der Bühne und er hat viele Pläne. Die Kamera begleitet ihn bei Konzerten, bei Auftritten, bei Begegnungen mit langjährigen Freunden und Weggefährten, aber auch im Gespräch mit jungen Influencern und natürlich in der Natur. Warum ist Hansi in dieser neuen, auch digitalen Welt nach wie vor Kult? "Ich erwische immer noch jung und alt. Ich habe das Glück, dass ich das machen darf, was ich gerne mache. Die Menschen suchen ja gerade nach Entschleunigung, in dieser schnelllebigen Welt." Wer auf eine weitere Fan-Wanderung mit dem Star hofft, wird enttäuscht. "Das steht nicht mehr auf dem Programm."