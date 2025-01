Kitzbühel: "Deutscher Picasso" begeistert die Snowciety

Die Pop-Up Galerie Hartinger in Kitzbühel war am MIttwoch Hotspot für Kunstliebhaber und Society. Anlass für den außergewöhnlichen Andrang war Künstler Leon Löwentraut, der als „deutscher Picasso“ gehandelt wird.

Der 26-Jährige, der mit seinen expressiven, farbenfrohen Werken internationale Bekanntheit erlangt hat, stellte seine neuesten Kunstwerke aus und zog dabei zahlreiche VIP-Gäste in seinen Bann.

DJ Ötzi mit Leon Löwentraut © zVg ×

Zu den prominenten Besuchern zählten unter anderem Schlagerstar DJ Ötzi mit seiner Tochter Sonja, der legendäre Motorradfahrer Heinz Kinigadner sowie die Vertreter der Geschäftsführung von Red Bull, die gemeinsam vor dem Hintergrund des berühmten Hahnenkamm-Rennens in Kitzbühel die Kunstwerke von Löwentraut bewunderten.

Leon Löwentraut und Lena Heidrich © zVg ×

„Die Verbindung von Kunst und dem besonderen Flair Kitzbühels hat mich sofort inspiriert“, sagte Löwentraut während der Veranstaltung. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, hier auszustellen, vor all diesen tollen Menschen, in einer Umgebung, die genauso energiegeladen und farbenfroh ist wie meine Werke.“ Ein faszinierendes Detail, das der Künstler bei der Gelegenheit verriet: Sein Großvater, Giorgio Leone Löwentraut, lebte viele Jahre in Kitzbühel – eine Entdeckung, die nicht nur die Besucher überraschte, sondern auch den Weg für ein mögliches zukünftiges Engagement in Tirol ebnet. „Es könnte gut sein, dass ich bald ein Tiroler werde“, fügte Leon Löwentraut augenzwinkernd hinzu und verriet, dass er erwäge, mehr Zeit in Kitzbühel zu verbringen und die Region noch intensiver in seine Kunst einfließen zu lassen.