Mross Hertel
© Getty

Stefanie Hertel

Ex-Frau erfüllt Stefan Mross Herzenswunsch

24.08.25, 09:16
Schlagersängerin Stefanie Hertel zögerte keine Sekunde. 

Stefan Mross trauert um seine Mutter Stefanie, die diese Woche im Alter von 85 Jahren verstarb. Der Moderator fällt deshalb auch für die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" aus. Für den Schlager-Star übernimmt ausgerechnet seine Ex-Frau Stefanie Hertel.

Laut SWR war es der ausdrückliche Wunsch von Mross, dass Stefanie Hertel die Moderation diese Woche übernimmt. Die Schlagersängerin zögerte keine Sekunde und war sofort bereit, für Mross einzuspringen. Unterstützt wird die 46-Jährige von Schlagersängerin Uta Bresan.

Sechs Jahre verheiratet

Mross und Hertel waren zwischen 2006 und 2012 verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter (* 2001). 

„Immer wieder Sonntags“ (10 Uhr/ARD) wird LIVE gesendet. Diese Woche sind Hansi Hinterseer, Eloy de Jong und Francine Jordi zu Gast.

