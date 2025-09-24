Alles zu oe24VIP
ZDF Silvester
Stadt-Wechsel

Paukenschlag! Die ZDF-Silvesterparty zieht um

24.09.25, 11:03
Neujahrs-Knaller bereits im September! Die beliebte ZDF-Silvesterparty findet heuer nicht traditionell am Brandenburger Tor statt. Diesmal steht ein spektakulärer Ortswechsel bevor. 

Berlin hatte das Fernsehspektakel zu Jahreswechsel bereits im Vorfeld wegen Kostengründen abgesagt.

„Größte Silvesterparty Europas“

Nun soll dafür eine andere Metropole profitieren, wie die deutsche "Bild" berichtet. 2,60 Mio. Menschen sahen am 31. Dezember 2024 die Sendung „Willkommen 2025“ im TV – moderiert wurde die Show von der beliebten Moderatorin Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner.

Andrea Kiewel
Von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor riefen 60.000 Menschen „Prost Neujahr“. Die Feier gilt als „größte Silvesterparty Europas“.

Diese Metropole wird neuer Standort

Und dieses Jahr fällt die Party in Berlin zumindest teilweise ins Wasser - dafür darf sich jetzt Hamburg besonders über den Zuzug freuen! Wie die "Bild" schreibt, sind die Verhandlungen mit der Stadt abgeschlossen. Steigen soll die Sause im Hamburger Hafen vor dem „Westfield“-Einkaufszentrum. Dort wird dann eine gigantische Konzertbühne aufgebaut.

