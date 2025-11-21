Italiener versteckte Leiche der Mutter und verkleidete sich wie sie

Drei Jahre lang soll ein 57-jähriger Krankenpfleger aus Borgo Virgilio in der norditalienischen Provinz Mantua die Leiche seiner Mutter in seinem Haus versteckt haben, um weiterhin ihre Pension zu beziehen.

Als der Personalausweis der verstorbenen Frau ablief, erschien der Mann - als seine Mutter verkleidet, mit Perücke, Kleidern und Make-up - beim Einwohnermeldeamt, um das Dokument erneuern zu lassen. Das Personal schöpfte sofort Verdacht und alarmierte die Polizei.

Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen, wie italienische Medien berichteten. Die Staatsanwaltschaft Mantua wirft ihm unter anderem die Verbergung einer Leiche, Betrug und Fälschung vor. Nach bisherigen Erkenntnissen starb die Mutter im Jahr 2022 eines natürlichen Todes.

Ausweis der Mutter musste erneuert werden

Der Sohn, der allein in einem abgelegenen Haus auf dem Land lebt, meldete den Tod nicht, um weiterhin die Pension zu beziehen. Alles sei reibungslos verlaufen, bis der Mann bemerkte, dass der Personalausweis der Mutter erneuert werden musste, um den Pensionsbezug fortzusetzen. Daraufhin entschied er sich, sich als die Mutter zu verkleiden und persönlich bei der Meldebehörde zu erscheinen.

Der Beamte erkannte jedoch sofort, dass es sich nicht um die ältere Frau handelte, und bat den 57-Jährigen unter einem Vorwand, am nächsten Tag wiederzukommen. Dort warteten bereits Polizeibeamte. Als er enttarnt wurde, erlitt der Mann einen Schwächeanfall.

Die makabre Entdeckung der Leiche erfolgte kurz darauf bei einer Durchsuchung seines Hauses: Im Wohnzimmer, an eine Wand gelehnt, fanden die Ermittler den mumifizierten Körper der Frau. Nach Ansicht der Ermittler könnte der Mann seine medizinischen Kenntnisse genutzt haben, um dem Leichnam Flüssigkeiten zu entziehen und so den Prozess der Mumifizierung einzuleiten, um eine Zersetzung zu verhindern.

Im Ort galt der Mann als zurückgezogen; drei Jahre lang bemerkte offenbar niemand den Tod der Mutter. Nun soll eine Obduktion im Krankenhaus in Mantua die genaue Todesursache und den Zeitpunkt des Todes klären.