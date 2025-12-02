Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Christian Stocker
© APA/HANS KLAUS TECHT

Geheim-Gespräche

500 Millionen für billigeren Strom sollen vom Verbund kommen

02.12.25, 23:45
Teilen

Erste Gespräche sollen bereits geführt worden sein. 

Der Strompreis soll sinken - und das bald. Das kündigte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bei seinem Comeback nach einer Rücken-Operation an. Dafür sollen auch 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden - allerdings "budgetneutral". 

Stocker erklärte lediglich, dass die halbe Milliarde über Beteiligungen der Republik aufgetrieben werden soll. Details sollen erst im Dezember folgen. 

Erste Geheim-Gespräche mit Regierung 

Aber: Wie oe24 jetzt erfuhr, will die Regierung das Geld von der Verbund AG holen und zwar mit einer Sonderdividende. Entsprechende Geheim-Talks mit der Regierung sollen nach oe24-Informationen bereits stattgefunden haben. Das Unternehmen steht zu 51 Prozent im Eigentum der Republik. Weitere 34 Prozent sind mit EVN, Tiwag, Wien Energie und Wiener Stadtwerke ebenfalls in öffentlicher Hand. 

Eine Sonderdividende wäre für die Regierung jedenfalls der einfachste Weg - wenngleich der Verbund freilich wenig begeistert davon wäre. Auch andere Anteilseigner profitieren zudem von der Sonderausschüttung.

Strompreisbremse soll Comeback feiern 

Andere Varianten, wie etwa eine Eigenkapitalherabsetzung, um an Rücklagen zu kommen, hätten mit 75 Prozent der Aktionäre beschlossen werden müssen. Das wäre mit den hohen Anteilen von Bund und Ländern zwar möglich, aber schwieriger. Auch über die OMV wäre das Unterfangen deutlich aufwendiger. Denn hier hat der Staat nur 31,5 Prozent der Anteile, 24,9 Prozent hält Adnoc aus den Emiraten. 

Und wie soll mit dem Geld der Strompreis sinken? Auch hier gab es noch Unklarheit. Wie oe24 allerdings in Erfahrung bringen konnte, soll das Geld für eine Reaktivierung der Strompreisbremse aufgewendet werden. Diese wurde zwar in der Vergangenheit scharf kritisiert. Ihr Auslaufen Ende 2024 ist aber ein deutlicher Mitverursacher der aktuell hohen Inflation.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden