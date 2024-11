Perfekte Farbe für Ihr Sternzeichen: Diese Töne sollten Widder, Krebs & Co. tragen

Das Horoskop verrät nicht nur, wie es beruflich, in Liebesangelegenheiten und bei unseren Freundschaften aussieht, sondern kann auch in Style-Fragen behilflich sein. Wir verraten, welche Farbe am besten zu jedem Sternzeichen passt.

Je nach Horoskop haben wir unterschiedliche Vorlieben für Kleider, Hosen, Schuhe und Co. Jedes Sternzeichen hat seinen eigenen Stil, und auch die Farbwahl beim Styling ist oft kein Zufall. Die Astrologie kann uns dabei helfen, herauszufinden, welche Farben uns am besten stehen, da jedem Zeichen bestimmte Farbtöne und Elemente zugeordnet sind. Diese Farben können unser Wohlbefinden beeinflussen und erklären, warum wir uns in bestimmten Nuancen sicherer oder wohler fühlen. Doch es geht über das Tierkreiszeichen hinaus: Neben dem Sternzeichen hat jeder von uns auch ein Mondzeichen, das zusammen mit dem Sonnenzeichen unsere Persönlichkeit prägt. Deshalb kann es sein, dass zwei Menschen, die am gleichen Tag geboren wurden, ganz unterschiedliche Eigenschaften haben und sich unterschiedlich verhalten. Zum Beispiel auch, wenn es um den Kleidungsstil geht. Diese Farbe passt zu Ihrem Sternzeichen Wenn Sie also mal wieder unschlüssig sind, welche Farbe Sie tragen sollen, werfen Sie einen Blick in die Sterne. Denn es gibt einige Theorien, die erklären, warum wir uns intuitiv zu bestimmten Farben hingezogen fühlen – und welche Nuancen uns zum Strahlen bringen. Lesen Sie auch So wird Ihre Astro-Woche Ihr MADONNA-Horoskop (9.11. – 15.11.2024). Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...

Widder (21. März bis 20. April) Farbe: Rot Der Widder ist ein Feuerzeichen, das mit Energie und Tatendrang begeistert. Rot, die Farbe der Leidenschaft und Abenteuerlust, verstärkt diese Eigenschaften und setzt modisch ein starkes Statement. Für den Widder eignen sich It-Pieces in dieser Signalfarbe, die gut mit neutralen Tönen wie Beige und Weiß kombinierbar sind. Stier (21. April bis 21. Mai) Farbe: Waldgrün Stiere zeichnen sich durch ihre ruhige, naturverbundene Art aus. Waldgrün passt daher perfekt zu ihnen und unterstreicht ihre Erdverbundenheit. Klassische, dunkelgrüne Pieces wirken zeitlos und lassen sich gut mit vielen anderen Farben kombinieren, was Stieren hilft, ihren natürlichen Stil zu betonen. Zwillinge (22. Mai bis 21. Juni) Farbe: Gelb Mit ihrer neugierigen Art lieben Zwillinge die Abwechslung. Gelb steht für Lebensfreude und Kreativität und spiegelt ihre energetische Natur wider. Kombiniert mit Blautönen oder Petrol bringt Gelb Balance in jedes Outfit und lässt sich je nach Laune als Highlight-Piece oder Komplettlook tragen. Krebs (22. Juni bis 22. Juli) Farbe: Weiß Der Krebs ist einfühlsam und mit dem Element Wasser verbunden. Weiß symbolisiert Reinheit und Klarheit und passt hervorragend zu ihrer sanften, fürsorglichen Natur. Weiße, zurückhaltende Looks unterstreichen die Fürsorglichkeit des Krebses. Löwe (23. Juli bis 23. August) Farbe: Orange Der Löwe liebt Aufmerksamkeit und ist kreativ und energiegeladen. Orange, die Farbe des Feuers, betont diese charismatische Ausstrahlung. Diese warme Nuance stärkt ihn, besonders in unsicheren Momenten, und lässt ihn strahlen. Jungfrau (24. August bis 22. September) Farbe: Beige Jungfrauen setzen auf Harmonie und Struktur. Beige, eine beruhigende und zeitlose Farbe, passt zu ihrem Fokus auf langlebige Klassiker. Sie bevorzugen Investment-Pieces wie Taschen und Blazer, die sich nachhaltig in ihrer Garderobe integrieren. Waage (24. September bis 23. Oktober) Farbe: Pink Die Waage ist diplomatisch, ausgeglichen und optimistisch. Pink, eine beruhigende Farbe, hilft ihr, ihre innere Balance zu finden. Mit Pink lässt sich in jeder Saison ein farbenfroher Look kreieren, der der Waage und anderen Sternzeichen auffällt. Skorpion (24. Oktober bis 22. November) Farbe: Schwarz Der mystische Skorpion, tiefgründig und oft melancholisch, findet in Schwarz eine passende Ausdrucksform. Diese Farbe verstärkt die geheimnisvolle Ausstrahlung des Skorpions und ergänzt klassische Pieces wie Lederjacken, die als schützender Panzer wirken. Schütze (23. November bis 21. Dezember) Farbe: Lila Schützen sind Idealisten, die sich leidenschaftlich weiterentwickeln. Lila, eine Mischung aus Blau und Rot, passt perfekt zu ihrem vielseitigen Wesen. Diese Farbe zieht alle Blicke auf sich und sorgt für einen Wow-Effekt bei allen Anlässen. Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar) Farbe: Braun Der Steinbock ist praktisch, karriereorientiert und bodenständig. Braun, die Farbe der Erde, sorgt für Balance und erinnert an die Naturverbundenheit des Steinbocks. Ideal für monochrome Looks und entspannte Outfits, vor allem im Herbst und Winter. Wassermann (21. Januar bis 19. Februar) Farbe: Blau Der Wassermann ist visionär und freiheitsliebend. Blau, die Farbe der Innovation, unterstützt ihn in seinem Streben nach neuen Projekten. Mit Denim-Jeans und Oversized-Mänteln hält er sich warm und behält bei all seinen Vorhaben einen klaren Kopf. Fische (20. Februar bis 20. März) Farbe: Hellgrün Fische sind einfühlsam und verträumt. Hellgrün, ein pastellener Meereston, hilft ihnen, ihre Emotionen zu erden. Fließende Stoffe wie Seide und Satin harmonieren perfekt mit dieser Farbe und bringen ihre feinsinnige Natur zum Ausdruck.