× Heißer als heiß: Heidi Klum zeigt sich oben ohne auf Coverfotos

Heidi Klum lässt regelmäßig die Hüllen fallen. Für ein Magazincover zog sich das Topmodel erneut aus und präsentierte ihre heißen Kurven vor der Kamera.

Dass Heidi Klum kein Problem mit Freizügigkeit hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Ob auf Instagram, auf dem roten Teppich oder in aufwendig inszenierten Foto-Shootings – die GNTM-Chefin liebt es, ihre sexy Kurven in Szene zu setzen. Auf ihren Social-Media-Posts präsentiert sie sich regelmäßig in extravaganten Outfits oder auch mal komplett nackt. Jetzt sorgte die 51-Jährige mal wieder für Aufsehen, indem sie für ein Magazin-Cover die Hüllen fallen lässt. Für das Fashion-Magazin „Schön!“ zeigt sich die vierfache Mutter von ihrer sinnlichsten Seite.

Heidi Klum lässt die Hüllen fallen

Für die Schweizer Ausgabe des Magazins „Schön!“ ließ Heidi erneut tief blicken – und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Auf dem Schwarz-Weiß-Cover strahlt sie mit verführerischem Blick in die Kamera, ihre Haare wehen wild vor ihrem Gesicht. Lediglich eine funkelnde Halskette schmückt ihren Körper.

Doch das war erst der Anfang. Auf den weiteren Bildern des Shootings wird es noch heißer! Mit nichts als ihren Händen bedeckt sie ihre Brüste und schenkt der Kamera ein geheimnisvolles Lächeln. In einem weiteren Look hüllt sie sich in ein transparentes Spitzenkleid mit hohem Beinschlitz – darin setzt sie ihre Kurven gekonnt in Szene und lässt nur wenig Raum für Fantasie.

Heidi wird von Starfotograf Rankin abgelichtet

Für das durchaus freizügige Shooting stand niemand Geringeres als der renommierte britische Fotograf Rankin hinter der Kamera. Der Starfotograf ist ein langjähriger Weggefährte von Heidi Klum und hat bereits unzählige Bilder von ihr geschossen. Auch bei „Germany’s Next Topmodel“ ist er immer wieder als Gastfotograf dabei. Erst kürzlich durften die männlichen Kandidaten der aktuellen Staffel ihre Modelqualitäten vor seiner Linse unter Beweis stellen.

Dass Heidi sich vor Rankins Kamera besonders wohlfühlt, ist auf jedem einzelnen Bild zu erkennen. Auf den Fotos strahlt sie Selbstbewusstsein aus und zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Das Ergebnis: eine besonders heiße Fotostrecke, die beweist, warum Heidi Klum auch mit 51 Jahren noch zu den gefragtesten Models der Welt gehört.