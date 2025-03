× Serien-Star Lily Collins ist neue Calvin Klein-Muse

Calvin Klein läutet den minimalistischen Frühling ein - und hat sich dafür niemand Geringeren als "Emily In Paris"-Star Lily Collins vor die Kamera geholt.

Während derzeit bei der Pariser Fashion Week maximalistische Herbst/Winter-Kollektionen gezeigt werden, setzt Calvin Klein für den Frühling 2025 auf eine andere Stilrichtung und bringt den ikonischen 90s Minimalismus zurück. Wie die reduzierte Ästhetik diesen Frühling getragen wird, zeigt uns Lily Collins. Für die Calvin Klein Frühjahrskampagne 2025 setzt die Schauspielerin zeitlose Designs in Szene, die entspannte Coolness mit subtilem Luxus verbinden.

Clean, sophisticated und perfekt für die Übergangszeit

Die Kollektion setzt auf Minimalismus mit maximaler Wirkung: Farbwelten, die sich nahtlos von Tag zu Nacht tragen lassen, kombiniert mit smartem Layering und sinnlicher Attitüde. Key-Pieces wie die Tech Textured Vest und der strukturierte Blazer verleihen den Looks eine maskuline Note, während klassische Silhouetten modern interpretiert werden – vom gerippten Maxikleid aus Viskose über das bedruckte Slip-Kleid aus Krepp bis hin zum Midirock aus mattem Satin.

Was natürlich nicht fehlen darf, ist die ikonische Calvin Klein-Denim: Mit der 90s Straight Jean zelebriert Calvin Klein den Retro-Vibe in seiner coolsten Form. Lily Collins stylt sie in der Kampagne mit High-Heels und einer Strickweste – ein Look, der den Frühling perfekt verkörpert.

Smarte Anzug-Styles, leichte Layers und ikonisches Denim sind jedenfalls perfekt für die ersten warmen Tage – und wir stylen die lässig-eleganten Übergangslooks direkt nach!