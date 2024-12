Erste Airline serviert jetzt Döner im Flieger

Für acht Euro kann man sich ab 2025 bei der türkischen Corendon Airline einen Kebab im Flugzeug bestellen.

„Wir wollten, dass sich unsere Passagiere wie zu Hause fühlen“, so der stellvertretende Generaldirektor der türkischen Fluglinie Atilay Batu. Künftig, also ab 2025, wird die beliebte Speise auf Flügen zwischen Deutschland und der Türkei serviert - und das inklusive dem traditionellen Joghurtgetränk Ayran. Im Menü wird man zehn Euro dafür zahlen müssen, einzeln sind es acht.

„Wir haben eine neue Vereinbarung mit einem lokalen Unternehmen in Deutschland geschlossen. Unsere Überlegung war einfach: Was essen die Menschen in Deutschland am liebsten? Türkischer Döner ist hier mit ganz vorn. Sowohl unsere türkischen als auch deutschen Passagiere lieben ihn. Also haben wir uns entschieden, Döner auf Flügen ab Deutschland anzubieten", so Batu.