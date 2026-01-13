Flughafen-Chaos: "Unser Flug hat jetzt 10 Stunden Verspätung"

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat wird der Betrieb ab 11.00 Uhr wieder hochgefahren. Das Chaos nach der Glatteis-Sperre wird aber noch andauern.

Lange Warteschlangen, extreme Verspätungen – der Flugbetrieb war Dienstagfrüh wegen Glatteis eingestellt worden.

oe24 erwischte ein junges Pärchen am Flughafen, Antonia und Marcel (21) wollten eigentlich in den Urlaub nach Singapur, doch: "Unser Flug hat jetzt 10 Stunden Verspätung", macht sich Verzweiflung bei den Urlaubern breit.

Flughafen-Sprecher Peter Kleemann teilte am Dienstagvormittag mit, dass die Verzögerungen noch andauern werden.

Zunächst würden abfliegende Maschinen abgefertigt. Ab Mittag soll es auch wieder Landungen geben.

Auf dem gesamten Vorfeld, den Rollwegen und den Pisten habe sich "eine dicke Eisschicht gebildet, die unmittelbar nach der Enteisung sofort neu gefriert", erläuterte Kleemann.