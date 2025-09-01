Jetzt zugreifen: Dieses Obst und Gemüse sollten Sie im September nicht verpassen

Während sich der Sommer langsam verabschiedet, bringt der Herbst bereits seine ersten Schätze auf den Teller. Von köstlichen Kürbissen bis hin zu saftigen Trauben: Jetzt lohnt es sich, die Vielfalt der Saison auszukosten und den Geschmack zu genießen.

Der September bringt uns eine prall gefüllte Speisekammer direkt aus der Natur. Von cremigen Kürbissuppen über herzhafte Pilzpfannen bis hin zu saftigen Apfel-Desserts: Die Auswahl ist so groß wie köstlich. Wer jetzt saisonal zugreift, holt sich nicht nur den intensivsten Geschmack, sondern auch Frische direkt vom Feld. Diese saisonalen Highlights gehören jetzt unbedingt in Ihren Einkaufswagen!

Frisches Gemüse im September

© Getty Images

Kürbis

Ob Hokkaido, Butternuss oder Muskat: Kürbisse haben jetzt ihren großen Auftritt! Cremige Suppen, aromatische Currys oder sogar süße Kürbiskuchen, das orangefarbene Gemüse ist im Herbst ein absoluter Dauerbrenner.

Karotten

Sie sind süß, saftig und voller Beta-Carotin. Ob roh als Snack, geraspelt im Salat oder als bunte Ofengemüse-Beilage, im September kommen sie besonders frisch vom Feld.

Paprika

Im Spätsommer haben Paprika ihre Hochsaison und sind vollgepackt mit Sonne und Geschmack. Ob gefüllt mit Faschiertem, im Ratatouille oder roh als Snack mit Dip, sie bringen nicht nur Vitamine, sondern auch jede Menge Farbe auf den Teller.

Eierschwammerl

Jetzt ist die große Zeit der Pilzliebhaber! In Rahmsauce mit Knödeln, in einem cremigen Risotto oder einfach in Butter geschwenkt mit Petersilie, Eierschwammerl sind im Herbst immer ein Highlight.

Kartoffeln

Sie sind vielseitig einsetzbar und im September besonders frisch: die Kartoffeln! Ob cremiges Püree, knusprige Bratkartoffeln oder herzhafter Kartoffelgratin: Die Knolle gehört jetzt unbedingt auf den Teller.

Brokkoli

Kaum ein Gemüse ist so gesund und vielseitig wie Brokkoli. Gedünstet als Beilage, in Pasta-Gerichten oder in einem köstlichen Auflauf, er bringt Farbe, Geschmack und jede Menge Vitamine.

Gartensalate

Salat ist im September alles andere als langweilig. Endivien, Kopfsalat oder Pflücksalate kommen direkt vom Feld auf den Teller. Kombiniert mit Nüssen, Birnen oder einem aromatischen Dressing wird daraus eine echte Vitaminbombe, die auch an kühleren Tagen Leichtigkeit auf den Tisch bringt.

Kohlrabi

Oft unterschätzt, dabei so vielseitig! Kohlrabi ist mild im Geschmack, saftig und voller Biss. Roh in Sticks mit Dip, gekocht in einer cremigen Sauce oder überbacken im Ofen – er ist der heimliche Star in der Septemberküche.

Außerdem Saison haben:

Melanzani

Radieschen

Sellerie

Zucchini

Zwiebel

Frisches Obst im September

© Getty Images

Weintrauben

Der Spätsommer gehört den Weintrauben! Ob grün, rot oder blau – sie schmecken jetzt besonders intensiv und süß. Sie sind ein perfekter Snack, passen herrlich zu Käseplatten oder geben Salaten eine elegante Note.

Beeren

Im September verabschieden sich die Beeren langsam, deshalb sollten Sie jetzt zugreifen, bevor die Saison endgültig vorbei ist. Himbeeren und Brombeeren leuchten jetzt noch in den Gärten und sorgen für fruchtige Akzente in Desserts, Joghurt oder Kuchen.

Äpfel

Im September beginnt die Hauptsaison und die Vielfalt ist riesig: von süß bis säuerlich, von fest bis mürbe. Sie schmecken frisch vom Baum, im klassischen Apfelstrudel oder als Apfelmus.

Birnen

Auch Birnen dürfen im Einkaufskorb jetzt nicht fehlen. Sie sind perfekt für Kuchen, Kompott oder einfach pur. Auch herzhaft machen sie eine tolle Figur, etwa im Salat mit Walnüssen und Käse.