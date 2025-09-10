"Scharfer Rene" abgeschlagen: Falstaff prämiert beste Würstelstände

Der Falstaff hat die besten Würstelstände in Wien prämiert und von der eigenen Community wählen lassen. Wiens populärster Stand "Zum scharfen Rene" schafft es knapp in die Top 10, die Doppelspitze bringt es auf 96 von 100 Punkten.

Seit dem letzten Jahr UNESCO-Weltkulturerbe, durfte ein Ranking zu den besten Würstelständen in Wien natürlich nicht lange auf sich warten. "Die Würstelstände sind ein Teil der Wiener Kultur. Sie gehören zu unserem Lifestyle", bringt es Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam auf den Punkt.

Sieger gibt es sowohl bei Neueinsteigern, als auch Veteranen. Der "Wiener Würstelstand Pfeilgasse" und "Bitzinger bei der Albertina" durften sich über den gemeinsamen ersten Platz freuen. Neben den beiden Gesamtsiegern, wurden auch jeweils ein Sieger nach Bezirk gewählt.

Spezielle Auszeichnungen gab es für Vera Tondl vom legendären "Leo" für das Lebenswerk. Während der scharfe Rene nicht ausgezeichnet wurde, durfte sich dessen Inhaber Rene Kachlirals zum Botschafter des Jahres ehren lassen.